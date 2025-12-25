У Казахстані за рік порушили сотні справ проти тих, хто поїхав на війну проти України – ЗМІ

За рік у Казахстані порушили рекордні 700 справ проти тих громадян країни, хто виїхав воювати в Україну на боці Росії, пише 25 грудня видання «Медіазона» з посиланням на спільні підрахунки з проєктом «Прощавай, зброє».

Суди оголошують однакові вироки і найманцям ПВК «Вагнер», і тим, хто підписав контракт із російським міністерством оборони. Усі вони, за Кримінальним кодексом Казахстану, «здійснювали злочинний намір» щодо участі у війні, йдеться у публікації.

Раніше кількість таких справ у Казахстані обмежувалася десятками на рік, але на початку 2025-го після публікації українським проєктом «Хочу жити» особистих даних можливих найманців ситуація змінилася, зазначає «Медіазона».

За підрахунками «Медіазони» та російської служби ВВС, всього на війні проти України загинули майже 200 громадян чи уродженців Казахстану.

Офіційно Казахстан дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Президент Касим-Жомарт Токаєв закликає сторони до переговорів і заявляє про готовність бути в них посередником.

У листопаді 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який допускає службу за призовом у Збройних силах РФ осіб із іноземним громадянством. Раніше за призовом могли служити лише російські громадяни, іноземці мали служити за контрактом.

Навесні 2023 року Путін підписав указ, який дозволяє іноземним громадянам, які уклали під час війни контракти на проходження військової служби у Збройних силах Росії, отримати російське громадянство в спрощеному порядку.