Від мігранта до призовника: як Росія примушує тисячі людей з Центральної Азії воювати в Україні?

Російська військова форма на дорозі в селі Дмитрівка Київської області, яке було звільнене ЗСУ після знищення в цьому селі колони російських броньованих машин, 1 квітня 2022 року
Російська військова форма на дорозі в селі Дмитрівка Київської області, яке було звільнене ЗСУ після знищення в цьому селі колони російських броньованих машин, 1 квітня 2022 року

Коротко

  • Кирило Нисанбаєв, трудовий мігрант з Казахстану, був примусово завербований російськими офіцерами для участі у війні в Україні, кажуть рідні.
  • Росія активно використовує тортури, погрози та фінансові пропозиції для вербування мігрантів і засуджених з Центральної Азії, зауважують родичі і правозахисники.
  • Казахстан та інші країни регіону застерігають громадян від участі у війні, попереджаючи про кримінальну відповідальність за найманство.

Після проходження військової служби в рідному Казахстані восени 2023 року Кирило Нисанбаєв поїхав на заробітки до Росії.

Рідне місто Нисанбаєва Рудний розташоване менш ніж за 100 кілометрів від Росії, і місцеві жителі часто шукають роботу в сусідній країні.

Лише через кілька місяців Нисанбаєв зателефонував своїй родині з центру утримання мігрантів у російському місті Челябінськ, де він працював на заводі.

«Він сказав, що його затримали у справі про пограбування. Він розповів мені, що російські офіцери в місці утримання під вартою били його і змусили підписати контракт [на участь у бойових діях в Україні]», – розповіла Радіо Свобода сестра-близнючка Нисанбаєва Камілла.

Блюзнюки Кирило та Камілла Нисанбаєви
Блюзнюки Кирило та Камілла Нисанбаєви

За словами Камілли, Нисанбаєв розповів своїй родині, що російські офіцери катували і погрожували затриманим, щоб змусити їх підписати контракт з Міністерством оборони Росії про участь у війні.

У березні 2025 року Нисанбаєв загинув на полі бою в Донецькій області України. Але його родина дізналася про його смерть лише в червні.

Камілла сказала, що сім'я була змушена ухвалити важке рішення поховати Нисанбаєва в Челябінську, оскільки казахстанська влада порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у найманстві.

Могила Кирила Нисанбаєва у Челябінську
Могила Кирила Нисанбаєва у Челябінську

«Поліція в Рудному повідомила нам, що якщо ми привеземо тіло додому, проти всієї родини буде розпочате розслідування, яке триватиме щонайменше рік, – розповіла Камілла. – Поліція сказала нам: «Краще поховайте його в Росії і надішліть нам фотографічні докази, щоб ми переконалися, що ви приховано не ввезли тіло до Казахстану».

Казахстан та інші країни Центральної Азії неодноразово застерігали своїх громадян від участі у війні Росії в Україні, попереджаючи їх, що в разі повернення додому їм загрожуватиме звинувачення в найманстві.

Але Росія продовжує наймати громадян Центральної Азії, щоб поповнити лави своїх виснажених військ в Україні. Росія приймає мільйони трудових мігрантів з регіону колишнього СРСР.

Ті, хто вижив, родичі новобранців та правозахисники стверджують, що російська влада використовує різні методи – від пропозицій спокусливих винагород до тортур і погроз – щоб завербувати мігрантів і засуджених із Центральної Азії.

Скількох рекрутів із Центральної Азії призвала Росія?

Точна кількість вихідців із Центральної Азії, які вступили до лав російської армії в Україні, невідома.

Український державний проєкт «Хочу жить», який пропонує російським солдатам платформу для безпечної здачі у полон, оцінює їхню кількість у кілька тисяч. Проєкт часто публікує так званий список іноземних найманців.

Український проєкт заявив, що отримав списки з іменами понад 2000 громадян Узбекистану та понад 930 таджиків, які на початку 2025 року воювали на боці російських військ.

У липні в межах проєкту було заявлено, що лише за перші шість місяців цього року 529 громадян Казахстану та 327 громадян Киргизстану підписали контракти з Міністерством оборони Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними проєкту, кількість вербувань громадян Киргизстану різко зросла. Згідно з його списками, у 2023 та 2024 роках у російській армії служили загалом близько 360 киргизьких контрактників. У квітні Бішкек повідомив, що його служби безпеки затримали чотирьох осіб, серед яких був співробітник російського урядового органу, за підозрою у вербуванні громадян Киргизстану для служби в російській армії.

Проєкт «Хочу жити» не публікував списку громадян Туркменістану, але нещодавно повідомив, що російські командири не дозволяють щонайменше 68 туркменським найманцям покинути Україну після закінчення їхніх контрактів.

Міграційний центр у Сахарово, що в 60 км від Москви
Міграційний центр у Сахарово, що в 60 км від Москви

Радіо Свобода не може самостійно перевірити імена та номери, опубліковані українським проєктом.

Київ заявляє, що до російських військ в Україні приєдналися «найманці» з інших частин Радянського Союзу, а також з Китаю, Пакистану, Індії та деяких африканських країн.

«Ми спишемо твій кредит, якщо ти підеш на війну»

З початку вторгнення в лютому 2022 року широко поширюються повідомлення та заяви про те, що російська влада переслідує мігрантів, затриманих та засуджених із Центральної Азії з метою примусового призову їх до російської армії.

Російська поліція посилила рейди на мігрантів на робочих місцях, в гуртожитках і мечетях.

За словами свідків, активістів та родичів, правоохоронці затримують нелегальних мігрантів та осіб, у яких закінчився термін дії дозволу на проживання або роботу, і погрожують їм арештом та депортацією.

Юсуф, трудовий мігрант з Узбекистану, розповів Радіо Свобода, що його затримали в Москві під час рейду в квітні.

«Я сказав їм, що я – громадянин Узбекистану і не зобов'язаний служити в російській армії. Тоді вони перевірили мої документи і виявили, що я маю кредит у російському банку. Вони запропонували: «Ми спишемо твій кредит, а ти підеш воювати», – стверджує Юсуф.

«Водночас вони двічі вдарили мене кийками… Вони схопили мене за шию і притиснули до стіни», – додав він.

Юсуф сказав, що його врешті-решт відпустили після того, як він повідомив офіцерам, що подасть скаргу до посольства Узбекистану.

Росія залучає засуджених

У Согдійській області, що на півночі Таджикистану, одна місцева мешканка на умовах анонімності розповіла Радіо Свобода, що її 37-річного двоюрідного брата з російської в'язниці завербували для участі у війні в Україні. Жінка сказала, що він відбував покарання у вигляді тюремного ув'язнення з 2019 року за грабіж.

«Він повернувся до Таджикистану після шести місяців бойових дій в Україні. Він сказав, що його судимість була знята і що він також отримав гроші за участь у війні, – розповіла жінка. – Ми раді, що він звільнений, але я не впевнена, чи це добре для суспільства».

З початку війни Росія мобілізувала десятки тисяч ув'язнених в обмін на умовно-дострокове звільнення та гроші. Серед них було багато громадян Центральної Азії.

Численні свідчення ув'язнених, їхніх родичів та правозахисних організацій свідчать про те, що російські чиновники зробили умови утримання в тюрмах нестерпно жорсткими та нелюдськими, щоб змусити в'язнів вступити до лав збройних сил.

«Я вважаю, що люди не повинні їхати до Росії. Багато хто їде до Росії за власним бажанням, а потім скаржиться на те, що з ними сталося, – каже Камілла, оплакуючи смерть свого брата-близнюка в Україні. – Я застерігаю їх не їхати до Росії».

Написано Фарангіс Наджибуллою на основі репортажів радіо Азаттик (казахська і киргизька служби Радіо Свобода) та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки)

