Від мігранта до призовника: як Росія примушує тисячі людей з Центральної Азії воювати в Україні?

Після проходження військової служби в рідному Казахстані восени 2023 року Кирило Нисанбаєв поїхав на заробітки до Росії.



Рідне місто Нисанбаєва Рудний розташоване менш ніж за 100 кілометрів від Росії, і місцеві жителі часто шукають роботу в сусідній країні.



Лише через кілька місяців Нисанбаєв зателефонував своїй родині з центру утримання мігрантів у російському місті Челябінськ, де він працював на заводі.



«Він сказав, що його затримали у справі про пограбування. Він розповів мені, що російські офіцери в місці утримання під вартою били його і змусили підписати контракт [на участь у бойових діях в Україні]», – розповіла Радіо Свобода сестра-близнючка Нисанбаєва Камілла.

За словами Камілли, Нисанбаєв розповів своїй родині, що російські офіцери катували і погрожували затриманим, щоб змусити їх підписати контракт з Міністерством оборони Росії про участь у війні.

У березні 2025 року Нисанбаєв загинув на полі бою в Донецькій області України. Але його родина дізналася про його смерть лише в червні.

Камілла сказала, що сім'я була змушена ухвалити важке рішення поховати Нисанбаєва в Челябінську, оскільки казахстанська влада порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у найманстві.

«Поліція в Рудному повідомила нам, що якщо ми привеземо тіло додому, проти всієї родини буде розпочате розслідування, яке триватиме щонайменше рік, – розповіла Камілла. – Поліція сказала нам: «Краще поховайте його в Росії і надішліть нам фотографічні докази, щоб ми переконалися, що ви приховано не ввезли тіло до Казахстану».

Казахстан та інші країни Центральної Азії неодноразово застерігали своїх громадян від участі у війні Росії в Україні, попереджаючи їх, що в разі повернення додому їм загрожуватиме звинувачення в найманстві.

Але Росія продовжує наймати громадян Центральної Азії, щоб поповнити лави своїх виснажених військ в Україні. Росія приймає мільйони трудових мігрантів з регіону колишнього СРСР.

Ті, хто вижив, родичі новобранців та правозахисники стверджують, що російська влада використовує різні методи – від пропозицій спокусливих винагород до тортур і погроз – щоб завербувати мігрантів і засуджених із Центральної Азії.

Скількох рекрутів із Центральної Азії призвала Росія?

Точна кількість вихідців із Центральної Азії, які вступили до лав російської армії в Україні, невідома.

Український державний проєкт «Хочу жить», який пропонує російським солдатам платформу для безпечної здачі у полон, оцінює їхню кількість у кілька тисяч. Проєкт часто публікує так званий список іноземних найманців.

Український проєкт заявив, що отримав списки з іменами понад 2000 громадян Узбекистану та понад 930 таджиків, які на початку 2025 року воювали на боці російських військ.

У липні в межах проєкту було заявлено, що лише за перші шість місяців цього року 529 громадян Казахстану та 327 громадян Киргизстану підписали контракти з Міністерством оборони Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними проєкту, кількість вербувань громадян Киргизстану різко зросла. Згідно з його списками, у 2023 та 2024 роках у російській армії служили загалом близько 360 киргизьких контрактників. У квітні Бішкек повідомив, що його служби безпеки затримали чотирьох осіб, серед яких був співробітник російського урядового органу, за підозрою у вербуванні громадян Киргизстану для служби в російській армії.

Проєкт «Хочу жити» не публікував списку громадян Туркменістану, але нещодавно повідомив, що російські командири не дозволяють щонайменше 68 туркменським найманцям покинути Україну після закінчення їхніх контрактів.

Радіо Свобода не може самостійно перевірити імена та номери, опубліковані українським проєктом.

Київ заявляє, що до російських військ в Україні приєдналися «найманці» з інших частин Радянського Союзу, а також з Китаю, Пакистану, Індії та деяких африканських країн.

«Ми спишемо твій кредит, якщо ти підеш на війну»

З початку вторгнення в лютому 2022 року широко поширюються повідомлення та заяви про те, що російська влада переслідує мігрантів, затриманих та засуджених із Центральної Азії з метою примусового призову їх до російської армії.

Російська поліція посилила рейди на мігрантів на робочих місцях, в гуртожитках і мечетях.

За словами свідків, активістів та родичів, правоохоронці затримують нелегальних мігрантів та осіб, у яких закінчився термін дії дозволу на проживання або роботу, і погрожують їм арештом та депортацією.

Юсуф, трудовий мігрант з Узбекистану, розповів Радіо Свобода, що його затримали в Москві під час рейду в квітні.

«Я сказав їм, що я – громадянин Узбекистану і не зобов'язаний служити в російській армії. Тоді вони перевірили мої документи і виявили, що я маю кредит у російському банку. Вони запропонували: «Ми спишемо твій кредит, а ти підеш воювати», – стверджує Юсуф.

«Водночас вони двічі вдарили мене кийками… Вони схопили мене за шию і притиснули до стіни», – додав він.

Юсуф сказав, що його врешті-решт відпустили після того, як він повідомив офіцерам, що подасть скаргу до посольства Узбекистану.

Росія залучає засуджених

У Согдійській області, що на півночі Таджикистану, одна місцева мешканка на умовах анонімності розповіла Радіо Свобода, що її 37-річного двоюрідного брата з російської в'язниці завербували для участі у війні в Україні. Жінка сказала, що він відбував покарання у вигляді тюремного ув'язнення з 2019 року за грабіж.

«Він повернувся до Таджикистану після шести місяців бойових дій в Україні. Він сказав, що його судимість була знята і що він також отримав гроші за участь у війні, – розповіла жінка. – Ми раді, що він звільнений, але я не впевнена, чи це добре для суспільства».

З початку війни Росія мобілізувала десятки тисяч ув'язнених в обмін на умовно-дострокове звільнення та гроші. Серед них було багато громадян Центральної Азії.

Численні свідчення ув'язнених, їхніх родичів та правозахисних організацій свідчать про те, що російські чиновники зробили умови утримання в тюрмах нестерпно жорсткими та нелюдськими, щоб змусити в'язнів вступити до лав збройних сил.

«Я вважаю, що люди не повинні їхати до Росії. Багато хто їде до Росії за власним бажанням, а потім скаржиться на те, що з ними сталося, – каже Камілла, оплакуючи смерть свого брата-близнюка в Україні. – Я застерігаю їх не їхати до Росії».

Написано Фарангіс Наджибуллою на основі репортажів радіо Азаттик (казахська і киргизька служби Радіо Свобода) та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки)