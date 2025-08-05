ДБР: до війська із СЗЧ за 8 місяців повернулися понад 29 тисяч військових

Понад 29 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), повернулися до війська за вісім місяців дії спрощеного механізму повернення на службу, повідомив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

«Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини і продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового й іншого забезпечення», – зазначив Сухачов.

За його словами, військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

СЗЧ – самовільне залишення частини, це ситуація, коли військовий залишає місце служби без дозволу командира або поважних причин.

Верховна Рада 21 листопада 2024 року ухвалила в цілому закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. Він передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, але згодом добровільно прибули до місця проходження служби, дія контракту продовжується. Поновлюються також грошові виплати.

У січні 2025 року Верховна Рада ухвалила продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ) або дезертирували. Тоді закон передбачав, що це можна зробити до 1 березня 2025 року.

У квітні цього року парламент ухвалив закон, який до 30 серпня 2025 року продовжив термін спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини (СЗЧ).