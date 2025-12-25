Співробітники ФСБ РФ за тиждень убили двох вихідців із України під час затримання

У Калузькій області Росії співробітники Федеральної служби безпеки застрелили чоловіка, якого підозрювали в підготовці терактів на федеральному газосховищі та автомобільній стоянці, повідомила пресслужба відомства.

Убитий є уродженцем Запорізької області, повідомили силовики. За їхньою версією, нібито за завданням українських спецслужб він виготовив саморобні вибухові пристрої та вибухові речовини й планував здійснити підрив газосховища, а також автостоянки неназваного оборонного підприємства, і під час затримання «чинив опір».

Це щонайменше другий за тиждень убитий при затриманні ФСБ уродженець України. 24 грудня аналогічне вбивство сталося у Тюменській області: там силовики застрелили 48-річного уродженця Вінницької області, підозрюваного в участі в «одній із заборонених у Росії українських терористичних організацій».

Усього з початку повномасштабної війни проти України співробітники ФСБ під час затримання вбили 74 людини, підрахували «Важные истории». Щонайменше чотирьох із них силовики вбили в окупованій частині Запоріжжя.