США погрожують припинити надання розвідданих та продаж зброї, якщо Київ не пристане на мирний план – Reuters

У 2025 році США вже зупиняли надання Україні розвідувальної інформації – після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого
У 2025 році США вже зупиняли надання Україні розвідувальної інформації – після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого

Адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду, повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією.

За словами одного з них, Трамп хотів би, щоб Україна підписала рамкову угоду з Росією до наступного четверга, 27 листопада, коли у США відзначатиметься День подяки. Такі ж терміни миру раніше озвучували співрозмовники Financial Times і The Washington Post.

Одне з джерел WP заявило, що будуть потрібні місяці переговорів, щоб привести документ до формату, прийнятного для України. «Навіть якби Зеленський захотів його підписати, він не зміг би, тому що для цього немає політичної основи... Очевидно, що це проросійська угода, написана (спецпредставником президента РФ Кирилом) Дмитрієвим та (спецпосланцем президента США Стівом) Віткоффом».

Відповідно до повідомлень у засобах інформації, мирний план, підготовлений США, складається з 28 пунктів і, серед іншого, пропонує Україні фактично здати Донбас, скоротити чисельність ЗСУ та відмовитися від вступу до НАТО. План був підготовлений за участю представників Росії. Україну та Європу до його розробки не залучали. Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та заявив, що готовий працювати над ним зі США. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва «предметно зараз нічого не обговорює».

