Міноборони РФ: ЗСУ атакували об’єкти у Воронежі ракетами ATACMS

Міністерство оборони Росії стверджує, що українські військові вдень 18 листопада завдали по Воронежу удару чотирма далекобійними ракетами ATACMS американського виробництва. Генштаб ЗСУ напередодні повідомляв, що українські військові застосували ATACMS для удару по військовому об'єкту на території Росії – вперше з початку війни. У відомстві не уточнили, скільки було ракет і в якому напрямку їх випустили.

Російське військове відомство стверджує, що всі ракети були збиті, а уламки, що впали, пошкодили дахи дитячого будинку, геронтологічного центру і приватного будинку.

Також російські військові заявляють, що пускові установки ATACMS були знищені в Харківській області ударом у відповідь. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

ATACMS – це далекобійні балістичні ракети, які США передають Україні з 2023 року. Однак тоді діяла заборона на удари по території Росії з боку США, яку згодом було знято. У вересні 2025 року спецпосланець президента США Кіт Келлог підтвердив, що Україна може завдавати ударів углиб Росії.

Україна раніше завдавала цими ракетами ударів по окупованих Росією районах України, які Росія офіційно вважає своєю територією. Удар углиб міжнародно визнаної території Росії завдано вперше. У Генштабі ЗСУ заявили, що такі удари по військових об’єктах будуть продовжені. Україна регулярно завдає ударів по тилових районах Росії, зокрема по НПЗ та військових заводах, за допомогою безпілотників і ракет власного виробництва.



