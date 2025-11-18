«Знакова подія»: Генштаб повідомив про застосування ATACMS для удару по Росії

Українські військові застосували ракетні комплекси ATACMS для ударів по російських військових об’єктах, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 18 листопада.

«Збройні Сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об’єктах на території Росії. Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності», – заявляє командування.

Розташування цілі удару та час ураження повідомлення не уточнює.

Штаб зазначає, що застосування далекобійних засобів ураження, в тому числі АTACMS, триватиме.

Російське командування не коментувало заяву про такий удар.

У травні 2025 року канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, поставленої Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада вважає «небезпечним» це рішення.