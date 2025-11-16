Генштаб заявив про ураження НПЗ у Самарській області і бази дронів «Рубікону»

Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що ЗСУ уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ.

«Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються», – кажуть у Генштабі.

Також, за даними Генштабу, було знищено базу зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ – пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуари з нафтопродуктами та трубопровідну естакаду.

«Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України», – наголошують у Генштабі.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».