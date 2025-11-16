Доступність посилання

Генштаб заявив про ураження НПЗ у Самарській області і бази дронів «Рубікону»

Наслідки удару Сил оборони України по Рязанській нафтопереробній компанії, завданого у ніч на 26 січня 2024 року (фото ілюстративне)
Наслідки удару Сил оборони України по Рязанській нафтопереробній компанії, завданого у ніч на 26 січня 2024 року (фото ілюстративне)

Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що ЗСУ уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ.

«Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються», – кажуть у Генштабі.

Також, за даними Генштабу, було знищено базу зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ – пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуари з нафтопродуктами та трубопровідну естакаду.

«Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України», – наголошують у Генштабі.

Україна атакує паливні термінали Криму. Чи зможуть на півострові вирішити бензинову кризу? (відео)
Україна атакує паливні термінали Криму. Чи зможуть на півострові вирішити бензинову кризу? (відео)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

