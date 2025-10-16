Швеція підтримує ідею передачі Україні ракет Tomahawk: «Це шлях до миру»

Швеція підтримує посилення далекобійних спроможностей України, зокрема можливість передання Києву американських ракет Tomahawk, і вважає це «шляхом до миру». Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив в інтервʼю Радіо Свобода після засідання у форматі «Рамштайн» у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 16 жовтня.

«Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія – агресор у цій війні, це – очевидно і беззаперечно», – сказав Йонсон.

За його словами, посилення українських далекобійних спроможностей, включно з можливими Tomahawk, є не ескалацією, а необхідною умовою для припинення війни.

«Ми лише вітатимемо, якщо інші держави посилять українські далекобійні спроможності, адже це абсолютно критично – і це, власне, шлях до миру. Посилення оборони України і нарощення санкцій – ось що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Поки що вона не виявляє жодної серйозної зацікавленості у переговорах», – наголосив він.

Міністр також підкреслив, що жодна країна-член НАТО під час обговорення не висловила заперечень проти ідеї посилення далекобійного потенціалу України.

«Не хочу говорити за всіх, але я не чув жодного занепокоєння чи заперечень проти того, щоб Україна мала право захищатися як усередині, так і за межами своєї території, або щоб їй надавали далекобійні ударні можливості», – сказав шведський міністр.

Тим часом, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на питання журналстів, чи купуватиме Німеччина пакети американської зброї для України, якщо у них будуть ракети Tomahawk, сказав, що рішення щодо цього Берлін ухвалюватиме після того, як Вашингтон погодиться на постачання цих ракет Києву.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі The Guardian сказав, що побоювання щодо того, що передача далекобійних ракет Tomahawk сприятиме загостренню конфлікту, є даремними.

«Кожного разу, як ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: «Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте їм танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм (ракети) HIMARS, не давайте їм (ракети) ATACMS». І кожного разу Росія була змушена адаптуватися», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп припустив, що під час зустрічі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk. «Йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk», – сказав він, не уточнивши, чи ухвалене рішення щодо постачання цих ракет Україні.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із лідером РФ.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.