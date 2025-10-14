Трамп: Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки.

«Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна – ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

«Він заходить у четвертий рік війни, яку він мав би виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це жахлива війна», – додав він.

За його словами, це «найбільша подія з часів Другої світової війни в контексті смертності».

Трамп також заявив, що російська економіка наближається до колапсу.

«Він (Путін – ред.) просто не хоче закінчувати війну. Він може закінчити цю війну і міг би зробити це швидко», – сказав президент США.

Дональд Трамп також припустив, що під час зустрічі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk.

«Йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk», – сказав він.

Водночас він не сказав, чи ухвалене рішення щодо постачання цих ракет Україні.

Президент США 7 жовтня підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.