Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Трамп: Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки

«Скоро розпочнеться четвертий рік війни, яку він мав би виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це жахлива війна»
«Скоро розпочнеться четвертий рік війни, яку він мав би виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це жахлива війна»

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки.

«Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна – ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

«Він заходить у четвертий рік війни, яку він мав би виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це жахлива війна», – додав він.

За його словами, це «найбільша подія з часів Другої світової війни в контексті смертності».

Трамп також заявив, що російська економіка наближається до колапсу.

«Він (Путін – ред.) просто не хоче закінчувати війну. Він може закінчити цю війну і міг би зробити це швидко», – сказав президент США.

Дональд Трамп також припустив, що під час зустрічі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk.

«Йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk», – сказав він.

Водночас він не сказав, чи ухвалене рішення щодо постачання цих ракет Україні.

Президент США 7 жовтня підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG