У Кремлі прокоментували намір Трампа після Гази «зосередитися на Росії»

У Кремлі заявили 14 жовтня, що вітають бажання президента США Дональда Трампа зосередитися на завершенні війни між Росією й Україною після укладення угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп 13 жовтня під час свого виступу в Кнесеті, парламенті Ізраїлю закликав свого спецпосланця Стіва Віткоффа, за участю якого було укладено угоди про припинення вогню в Газі, тепер зосередитися на завершенні війни між Росією й Україною.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається відкритою до мирних переговорів.

«Безумовно, ми вітаємо такі наміри і вітаємо підтвердження політичної волі зробити все можливе для сприяння пошуку мирних рішень», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа.

«Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом; він ефективний, довів свою ефективність на Близькому Сході, і ми сподіваємося, що його таланти будуть сприяти вже на українському напрямку», – додав речник Кремля.

Пєсков також закликав дочекатися підсумків зустрічі Трампа і президента України Володимира Зеленського й тоді аналізувати повідомлення про передачу ракет «Томагавк» Києву.

Віткофф офіційно є спецпредставником Трампа на Близькому Сході, проте він брав участь також у переговорах на високому рівні, присвячених пошукам миру в Україні. Віткофф був у складі американської делегації на зустрічах з представниками Росії й України у лютому й березні, а потім кілька разів зустрічався у Росії з президентом Володимиром Путіним.

Після останньої такої зустрічі відбулися переговори Трампа і Путіна на Алясці, які поки що, однак, не принесли якогось прогресу в питанні завершення війни.

Трамп у своєму виступі в Кнесеті, відзначивши заслуги Віткоффа у досягненні миру на Близькому Сході, звернувся прямо до нього, сказавши: «Нам потрібно закінчити з Росією. Ми повинні вирішити це питання. Якщо ви не заперечуєте, Стіве, давайте зосередимося на Росії».

Трамп також зазначив, що Віткофф, успішний бізнесмен у сфері будівництва і торгівлі нерухомістю, вперше вирушаючи до Росії як спецпосланець президента США, «не мав жодного уявлення про Росію, Путіна чи політику». За словами президента США, він особисто домігся того, щоб його прийняв Путін і розмовляв із ним понад п’ять годин, а не, як очікував Трамп, 15-20 хвилин.

Низка ЗМІ з посиланням на джерела писали про те, що як в адміністрації США, так і в країнах Європи висловлювали критичні зауваження на адресу Віткоффа, у тому числі через його висловлювання про можливі поступки з боку України. Останнім часом спецпосланець зосередився на проблематиці Близького Сходу і, зокрема, особисто брав участь у переговорах, що привели до встановлення перемир’я у Газі і звільнення заручників «Хамасом» (визнаний терористичною організацією в ЄС і США).

Недавно президент США, який неодноразово заявляв, що розчарований російським лідером, підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

«Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією щодо «Томагавків». Чи хочуть вони, щоб «Томагавки» летіли у їхній бік? Я так не думаю. Гадаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо чесно», – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання він припустив, що може поговорити телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.

Ракети «Томагавк» мають дальність польоту 2500 км і здатні вразити глибокі території Росії, включаючи столицю Москву.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.