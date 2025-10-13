Доступність посилання

Трамп вірить, що врегулює війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп виступає на засіданні Кнесету, Єрусалим, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року
Президент США Дональд Трамп виступає на засіданні Кнесету, Єрусалим, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війну Росії проти України йому вдасться завершити. Про це американський лідер заявив 13 жовтня, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я думав, що це (завершення війни в Україні – ред.) набагато легше, ніж те, що ми щойно дуже успішно зробили з Ізраїлем та багатьма іншими людьми. Але спочатку вдалося це. Те (врегулювання війни в Україні – ред.) ми також отримаємо», – заявив Трамп із ізраїльського парламенту.

Американський лідер знову висловив упевненість, що війни в Україні не сталося б, якби в момент російського вторгнення Сполучені Штати очолював він. І поскаржився, що вона призводить до загибелі семи тисяч солдатів за тиждень, назвавши це «ганьбою».

«Ми виграли перегони, і я успадкував цю жахливу війну, яка вирувала, і думав, що її буде легко врегулювати», – зазначив Трамп.

Американський керманич згадав Україну в контексті похвали Стіва Віткоффа, що брав участь у переговорах також на Близькому Сході. Трамп високо оцінив його зусилля і на російському напрямку, назвавши «чудовим переговорником» і наголосивши, що Путін міг говорити з Віткоффом годинами.

«Я сказав: «Про що, чорт забирай, ви говорили (з президентом РФ) п’ять годин?». А він відповів: «Про багато цікавого». Ми просто говорили про багато цікавого, зокрема про те, для чого він туди пішов (війною на Україну – ред.). Але не можна говорити про це п’ять годин. Можна говорити певний період часу… Більшість людей, яких я б відправив, – по-перше, їх би не прийняли. По-друге, якби їх прийняли, зустріч тривала би п’ять хвилин. І саме це відбувається зі Стівом. Усі його люблять», – зазначив Трамп.

Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф, на якого президентом США були покладені переговори з лідером РФ Володимиром Путіним, не має дипломатичного досвіду, до призначення на посаду Росія не перебувала в колі його публічно відомого інтересу.

У серпні 2025 року німецьке видання Bild написало, що під час візиту до Москви Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку, хоча РФ не має наміру відступати від своїх вимог про анексію чотирьох українських областей, які слідом за окупованим Кримом були включені до російської конституції – разом із обласними центрами Херсоном і Запоріжжям, які Москва не контролює.

