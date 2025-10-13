Трамп вірить, що врегулює війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війну Росії проти України йому вдасться завершити. Про це американський лідер заявив 13 жовтня, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я думав, що це (завершення війни в Україні – ред.) набагато легше, ніж те, що ми щойно дуже успішно зробили з Ізраїлем та багатьма іншими людьми. Але спочатку вдалося це. Те (врегулювання війни в Україні – ред.) ми також отримаємо», – заявив Трамп із ізраїльського парламенту.

Американський лідер знову висловив упевненість, що війни в Україні не сталося б, якби в момент російського вторгнення Сполучені Штати очолював він. І поскаржився, що вона призводить до загибелі семи тисяч солдатів за тиждень, назвавши це «ганьбою».

«Ми виграли перегони, і я успадкував цю жахливу війну, яка вирувала, і думав, що її буде легко врегулювати», – зазначив Трамп.

Американський керманич згадав Україну в контексті похвали Стіва Віткоффа, що брав участь у переговорах також на Близькому Сході. Трамп високо оцінив його зусилля і на російському напрямку, назвавши «чудовим переговорником» і наголосивши, що Путін міг говорити з Віткоффом годинами.

«Я сказав: «Про що, чорт забирай, ви говорили (з президентом РФ) п’ять годин?». А він відповів: «Про багато цікавого». Ми просто говорили про багато цікавого, зокрема про те, для чого він туди пішов (війною на Україну – ред.). Але не можна говорити про це п’ять годин. Можна говорити певний період часу… Більшість людей, яких я б відправив, – по-перше, їх би не прийняли. По-друге, якби їх прийняли, зустріч тривала би п’ять хвилин. І саме це відбувається зі Стівом. Усі його люблять», – зазначив Трамп.

Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф, на якого президентом США були покладені переговори з лідером РФ Володимиром Путіним, не має дипломатичного досвіду, до призначення на посаду Росія не перебувала в колі його публічно відомого інтересу.

У серпні 2025 року німецьке видання Bild написало, що під час візиту до Москви Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку, хоча РФ не має наміру відступати від своїх вимог про анексію чотирьох українських областей, які слідом за окупованим Кримом були включені до російської конституції – разом із обласними центрами Херсоном і Запоріжжям, які Москва не контролює.