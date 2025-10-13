Медведєв: постачання «Томагавків» Україні може погано закінчитися «насамперед для Трампа»

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив 13 жовтня, що постачання американських далекобійних ракет «Томагавк» Україні може погано закінчитися для всіх, зокрема і для президента США Дональда Трампа.

«Трамп сказав, що якщо президент Росії не врегулює український конфлікт, то для нього це погано закінчиться. Погрожує сто перший раз, коротше. Якщо «бізнес-миротворець» про «Томагавки», то фраза неправильна. Постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх. І насамперед – для самого Трампа», – написав Медведєв у телеграмі.

Медведєв зазначив, що неможливо відрізнити ракети «Томагавк» з ядерними боєголовками від звичайних після їх запуску. «Пуск їх здійснюватиме не бандерівський Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Отож-бо», – написав Медведєв.

Він висловив сподівання, що це «чергова порожня погроза» з боку Трампа.

Напередодні президент США підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

«Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією щодо «Томагавків». Чи хочуть вони, щоб «Томагавки» летіли у їхній бік? Я так не думаю. Гадаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо чесно», – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання він припустив, що може поговорити телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.

«Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: слухай, якщо цю війну не буде врегульовано, я пошлю їм «Томагавки», – сказав президент США.

У разі ухвалення рішення Вашингтон не продаватиме ракети безпосередньо Києву, а натомість запропонує їх НАТО, яке може оплатити й відправити їх до України в рамках раніше оголошеної програми.

Ракети «Томагавк» мають дальність польоту 2500 км і здатні вразити глибокі території Росії, включаючи столицю Москву.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.

Трамп підтвердив, що обговорював ракети під час другої за два дні розмови з президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

Зеленський заявив, що «Росія боїться» можливої передачі Україні американських далекобійних ракет «Томагавк», і це, за його словами, є сигналом, «що саме такий тиск може спрацювати для миру».

Минулого тижня Трамп заявив, що чекає інформації, що Україна робитиме з такими ракетами великої дальності, перш ніж ухвалювати рішення.

12 жовтня український лідер заявив, що війська України будуть атакувати лише військові об’єкти в Росії, якщо їм будуть поставлені «Томагавки». «Ми ніколи не нападали на їхніх цивільних осіб. Це велика різниця між Україною і Росією», – сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Зеленський знову закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву після того, як Росія здійснила нову хвилю атак на енергетичну інфраструктуру України, позбавивши електроенергії сотень тисяч домогосподарств.