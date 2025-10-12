«Росія боїться», що Україні можуть дати «Томагавки», це сигнал – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Росія боїться» можливої передачі Україні американських далекобійних ракет «Томагавк», і це, за його словами, є сигналом, «що саме такий тиск може спрацювати для миру». Зеленський сказав про це 12 жовтня у відеозверненні.

«Щойно я говорив із президентом Трампом... Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: «Петріоти» передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «Томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат», – сказав голова держави.

Сьогоднішня розмова Зеленського і Трампа була вже другою за два дні.

За словами президента України, вони з президентом США домовилися «продовжити розмову», і команди готуються до цього.

Трамп поки що не коментував розмову з Зеленським.

Напередодні після розмови з президентом США український лідер заявив, що «отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю».

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Він також заявив, що розчарований діями російського лідера Володимира Путіна, і зазначив, що Україна може відвоювати свої території, захоплені РФ, а також не виключив постачання Києву далекобійних ракет «Томагавк».

США також закликають країни ЄС посилити санкції, відмовитися від закупівель російських енергоносіїв і конфіскувати російські активи.

У Кремлі закликали адміністрацію Дональда Трампа «тверезо і відповідально» підійти до питання можливого постачання Україні ракет «Томагавк», зазначаючи, що такі поставки можуть призвести до «серйозного витка ескалації».