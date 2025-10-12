Зеленський повідомив про другу за два дні розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 12 жовтня провів «дуже продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Це – друга їхня розмова за два дні.

«Вчора домовилися щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», – написав Зеленський у соцмережах.

За словами президента України, вони з президентом США домовилися «продовжити розмову», і команди готуються до цього.

Трамп поки що не коментував розмову з Зеленським.

Напередодні після розмови з президентом США український лідер заявив, що «отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю».

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Він також заявив, що розчарований діями російського лідера Володимира Путіна, і зазначив, що Україна може відвоювати свої території, захоплені РФ, а також не виключив постачання Києву далекобійних ракет «Томагавк».

США також закликають країни ЄС посилити санкції, відмовитися від закупівель російських енергоносіїв і конфіскувати російські активи.

У Кремлі закликали адміністрацію Дональда Трампа «тверезо і відповідально» підійти до питання можливого постачання Україні ракет «Томагавк», зазначаючи, що такі поставки можуть призвести до «серйозного витка ескалації».