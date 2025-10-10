Зеленський розповів, що просив у Трампа про додаткові HIMARS, ATACMS, а не лише Tomahawk

Під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, ATACMS і ракет до них.

«Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про «Томагавки». Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо», – сказав Зеленський 10 жовтня під час брифінгу для обмеженого кола запрошених засобів інформації (цитата за «Інтерфакс-Україна»).

Президент додав, що Україна використовує 140–150 найменувань дронів власного виробництва, і може зібрати 300–350, «і коли у вас протягом тривалого періоду, наприклад, 40 або 50 ATACMS – це нічого не означає, між нами».

Напередодні Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.