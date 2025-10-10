Доступність посилання

Зеленський розповів, що просив у Трампа про додаткові HIMARS, ATACMS, а не лише Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський (л) із американським лідером Дональдом Трампом, вересень 2025 року
Президент України Володимир Зеленський (л) із американським лідером Дональдом Трампом, вересень 2025 року

Під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, ATACMS і ракет до них.

«Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про «Томагавки». Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо», – сказав Зеленський 10 жовтня під час брифінгу для обмеженого кола запрошених засобів інформації (цитата за «Інтерфакс-Україна»).

Президент додав, що Україна використовує 140–150 найменувань дронів власного виробництва, і може зібрати 300–350, «і коли у вас протягом тривалого періоду, наприклад, 40 або 50 ATACMS – це нічого не означає, між нами».

Напередодні Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

