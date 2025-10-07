У Кремлі відреагували на заяву Трампа щодо «Томагавків» для України

У Кремлі очікують більш чітких заяв США щодо можливих поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання про коментар щодо заяви президента США Дональда Трампа Пєсков відповів: «Ми розуміємо, що нам, ймовірно, потрібно почекати на чіткіші заяви, якщо такі будуть».

Він також нагадав заяву російського лідера Володимира Путіна з приводу «Томагавків», який зазначив, що в разі постачання таких ракет Україні це приведе до руйнування відносин США і Росії, а також до «серйозного витка ескалації».

Як заявив речник Кремля, йдеться про ракети, які, «якщо абстрагуватися від різних нюансів, … також можуть бути ядерними. Тому це справді серйозний виток ескалації».

Напередодні Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.