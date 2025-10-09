ISW: вихід РФ з угоди щодо плутонію, ймовірно, спрямований на запобігання продажу США ракет «Томагавк» Україні

Кремль активізує свої зусилля щодо використання нечинних договорів між США та Росією про контроль над озброєннями, щоб отримати поступки від Вашингтону щодо війни в Україні, а кроки РФ щодо виходу з угоди про управління та утилізацію плутонію (PMDA), ймовірно, спрямовані на запобігання продажу США ракет «Томагавк» Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що 8 жовтня Москва продовжила свою кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на вплив на прийняття рішень США щодо поставок «Томагавків» Україні.

Кремлівські чиновники продовжували стверджувати, що американський персонал повинен буде безпосередньо брати участь в українських ударах «Томагавків», і що ракети не вплинуть на рішучість Росії досягти своїх військових цілей або на ситуацію на полі бою.

Російське новинне агентство ТАСС поширило твердження Олександра Степанова з Інституту права та національної безпеки Російської академії народного господарства та державної служби при президенті Росії про те, що ратифікація Думою угоди про військове співробітництво між Росією та Кубою є «симетричною» відповіддю Росії на можливі поставки «Томагавків». Степанов заявив, що постачання Росією балістичних ракет «Іскандер» та «Орешник» Кубі було б виправданою відповіддю.

Ці заяви Степанова пролунали на тлі зустрічі міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна 8 жовтня в Білорусі з начальником Генерального штабу та першим заступником міністра збройних сил Куби Роберто Легрою Сотолонго.

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

ISW продовжує оцінювати, що Кремль вживає різноманітних інформаційних заходів, щоб стримати Сполучені Штати від продажу Україні ракет «Томагавк».

«Вихід Росії з Угоди про розподіл озброєнь 8 жовтня, ймовірно, має на меті посилити зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб представити американо-російські відносини як такі, що вступають у небезпечну стадію, та відвернути увагу США від України до двосторонніх відносин та переговорів щодо контролю над озброєннями», – йдеться у звіті.

Державна дума Росії 8 жовтня схвалила законопроєкт про денонсацію міжурядової угоди зі США щодо утилізації плутонію, а також протоколів до неї. Угода передбачала утилізацію кожною зі сторін 34 тонн збройового плутонію, оголошеного зайвим для військових програм.

Документ був підписаний 2000 року, але у 2016 році російська влада призупинила дію цієї угоди на тлі погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Як зауважує ISW, російські чиновники значною мірою звинувачували Сполучені Штати у недотриманні PMDA, ймовірно, намагаючись використати вихід з угоди як шантаж для подальших поступок. Зокрема, заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков 8 жовтня заявив, що збереження зобов’язань Росії за угодою зі США щодо утилізації плутонію «в нинішніх умовах стало неприйнятним».

Крок Думи до виходу з PMDA відбувся після того, як Росія оголосила про відмову від мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності у серпні 2025 року. Сполучені Штати призупинили свою участь у Договорі про РСМД у 2019 році через порушення Росією, і невдовзі після цього Росія наслідувала їхній приклад.

У ISW вважають, що Росія, схоже, використовує комбінацію батога та пряника в цих зусиллях, але обидва шляхи спрямовані на те, щоб підштовхнути Сполучені Штати до переведення своєї уваги з війни на двосторонні відносини між США та Росією, а вихід Росії з договорів щодо озброєння спрямований на використання загрози гонки озброєнь для досягнення цього ефекту.



