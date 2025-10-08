Держдума Росії схвалила розрив угоди зі США щодо утилізації плутонію

Державна дума Росії 8 жовтня схвалила законопроєкт про денонсацію міжурядової угоди зі США щодо утилізації плутонію, а також протоколів до неї, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Документ був підписаний 2000 року, ратифікували угоду в 2011 році.

Угода передбачала утилізацію кожною зі сторін 34 тонн збройового плутонію, оголошеного зайвим для військових програм.

У 2016 році російська влада призупинила дію цієї угоди на тлі погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Законопроєкт про денонсацію 31 липня вніс до Держдуми уряд Росії.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков 8 жовтня заявив, що збереження зобов’язань Росії за угодою зі США щодо утилізації плутонію «в нинішніх умовах стало неприйнятним».

Рябков зазначив, що раніше Росія висувала умови поновлення дії угоди – у тому числі скасування закону Сергія Магнітського 2012 року і закону про підтримку свободи України 2014 року, а також скасування запроваджених проти Росії санкцій і компенсацію « збитків, завданих Російській Федерації внаслідок їх запровадження». Жодної з цих умов, сказав заступник голови МЗС Росії, не виконали.

У пояснювальній записці до законопроєкту про денонсацію йдеться про те, що її причинами стала «докорінна зміна обставин», у тому числі «запровадження США санкцій проти Російської Федерації», «розширення НАТО на Схід», підтримка США України.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін сказав, що угода денонсується «виключно в інтересах громадян Російської Федерації».

«Збереження будь-яких подальших зобов’язань щодо плутонію, що є предметом угоди, є недоцільним», – наголошується в пояснювальній записці. Це означає, що плутоній, який досі не був утилізований, може бути використаний для створення ядерної зброї.