У Росії очікують, що восени відбудеться третій раунд переговорів зі США

Третій раунд переговорів РФ і США щодо «подразників» відбудеться до кінця осені, повідомив російській агенції ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

«До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться», – сказав високопоставлений дипломат.

Американська сторона наразі про це не повідомила.

27 лютого і 10 квітня у Стамбулі проходили переговори, присвячені у тому числі нормалізації роботи посольств Росії і США. У червні мав бути черговий раунд переговорів, однак його скасували.

Контакти між країнами активізувалися після зміни американської адміністрації і повернення до Білого дому президента-республіканця Дональда Трампа.