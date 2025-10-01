Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Росії очікують, що восени відбудеться третій раунд переговорів зі США

Росія очікує на проведення з США третього раунду переговорів щодо ключових «подразників» у двосторонніх відносинах до кінця осені
Росія очікує на проведення з США третього раунду переговорів щодо ключових «подразників» у двосторонніх відносинах до кінця осені

Третій раунд переговорів РФ і США щодо «подразників» відбудеться до кінця осені, повідомив російській агенції ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

«До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться», – сказав високопоставлений дипломат.

Американська сторона наразі про це не повідомила.

27 лютого і 10 квітня у Стамбулі проходили переговори, присвячені у тому числі нормалізації роботи посольств Росії і США. У червні мав бути черговий раунд переговорів, однак його скасували.

Контакти між країнами активізувалися після зміни американської адміністрації і повернення до Білого дому президента-республіканця Дональда Трампа.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG