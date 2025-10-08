«Це не «Зірка смерті». Три важливих питання про «Томагавки» 

Шанси України отримати американські ракети Tomahawk («Томагавк»), як видається, зростають: 6 жовтня президент США Дональд Трамп сказав «нібито» («sort of»), відповідаючи на питання, чи він визначився з постачанням цих ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що удари «Томагавками» по цілях в глибокому тилу РФ дозволять Силам оборони істотно послабити боєздатність російських військ на фронті. Деякі українські експерти також говорятьпро те, що ці ракети дадуть Україні перевагу.

Проте є важливий момент, на який звертає увагу головний редактор військового порталу Defence Express Олег Катков – від чого, власне, залежить, чи зможе «Томагавк» стати «гейм-ченджером» у війні Росії проти України.

Про це Олег Катков розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода). Тут переказуємо розмову коротко та наводимо ключові цитати.

Головне питання

Якщо США все ж вирішать поставити Україні «Томагавки», головним питанням буде – скільки саме. Від цього залежить і відповідь на питання, чи здатні будуть ці ракети змінити баланс сил на фронті.

Вашингтон зараз не надає, а продає Україні озброєння – за гроші країн європейського сегмента НАТО плюс Канада через механізм PURL. А питання грошей тут суттєве: ціна Tomahawk висока. До того ж для Європи вона вища, ніж для союзників США у Тихоокеанському регіоні.

Що таке PURL 14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

Приміром, вартість одного «Томагавку» для Нідерландів – 12,5 мільйонів доларів, тоді як Япон вони стануть у 4,25 мільйона доларів за ракету. Це пов’язано з тим, що Вашингтон розглядає Про це йдеться у документах, що визначають оборонну доктрину США, про це йшлося у передвиборчій програмі Дональда Трампа Agenda 47 та плані реформ Project 2025 для майбутньої адміністрації Трампа від консервативного аналітичного центру Heritage Foundation. Китай як головну загрозу національній безпеці США.

«Мені здається, зараз вже має бути розуміння того, що назва зброї не виграє війну. Виграє війну, якщо говорити про внесок саме зброї в цей процес, її кількість в тому числі. І тому насправді відповідь на питання, що можуть змінити «Томагавки» на фронті, дуже сильно залежить від відповіді на питання, а скільки їх буде».

Так і скільки буде (якщо буде)?

Наразі це важко прогнозувати. По-перше, невідомо, скільки ракет для України будуть готові продати США. По-друге, на скільки вистачить грошей. Якщо взяти за основу, що середній розмір одного пакета фінансування у межах PURL становить пів мільярда доларів, а ціна буде 12,5 мільйонів, як для Нідерландів, то на них можна придбати 40 ракет. Якщо як для Японії – десь 120. А ще до ракет потрібні пускові установки – і їх у України теж немає.

«Це краще, ніж нуль, безумовно, але питання кількості. Воно критичне».

До того ж ще кілька країн зараз зацікавлені в закупівлі «Томагавків» для себе.

Раніше США неохоче передавали ці ракети іншим країнам. Станом на зараз, окрім як США, на озброєнні їх мають лише Велика Британія та Австралія. Але цей список буде розширений. Контракт на постачання уклала Японія, погоджений продаж Нідерландам, розглядає таку покупку Німеччина.



Самі Штати не раз застосовували «Томагавки» раніше, зокрема, по федеративній Югославії в часи кампанії проти авторитарного правління Слободана Мілошевича, по Іраку в часи диктатури Саддама Хусейна, по Сирії в часи ІДІЛ і Башара аль-Асада.



Останній випадок – в червні цього року по ядерних об'єктах Ірану. 13 червня Ізраїль почав завдавати авіаударів по ядерних, військових й енергетичних об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників. США завдали кількох ударів по ядерних об'єктах Франу у ніч проти 22 червня, використавши бомбардувальники B-2 та підводні човни, з яких запустили Tomahawk.

Скільки «Томагавків» треба?

Точна кількість невідома, але 120 буде краще за 40. Насправді тут так само важко оцінювати.

По-перше, їх немає з чим порівнювати – це найбільш далекобійне озброєння, що мають і США, і країни Заходу загалом. У Франції є ще далекобійні ракети MdCN, але вони все ж мають інші характеристики За умови морського базування дальність до 1400 км, підводного базування – до 1000 км; вага бойової частини 300 кг. Наземної версії немає. і їх небагато, приблизно до 200 одиниць.

«Коли йдеться про «Томагавк», чомусь є таке уявлення, що от дадуть дві ракети, однією половину Росії знищимо, другою ракетою другу половину РФ знищимо. Ні, це звичайна крилата ракета розробки кінця 70-х – початку 80-х років з дальністю польоту в сучасних версіях до 1600 км, з бойовою частиною близько 450 кг».

По-друге, у Росії є системи ППО і вона буде їх використовувати. Відповідно, частина ракет буде збита. Свою роль грає і те, що «Томагавки», зокрема, не мають технології «стелс», що робить їх більш вразливими. Ті ж ракети Storm Shadow/Scalp нею оснащені – а деякі з них Росія також збиває.

«Це не «Зірка смерті», не X-Fighter, не «Тисячолітній сокіл», не орли [з творів Джона] Толкіна, це звичайна крилата ракета, – стара крилата ракета, давайте будемо говорити прямо… Тому об'єктивно тут питання кількості цих ракет, тому що збивати, звісно, можуть всі зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати аеродинамічні цілі. Весь перелік, що є у РФ.

Зрештою, завжди треба розгортати ситуацію. Якщо Україна збиває 80-90% крилатих ракет, які запускає РФ, то можна віддзеркалити ситуацію. І треба це робити. Але, звісно, з поправкою на те, що у РФ не розгорнуто в тилових районах відповідна кількість протиповітряної оборони».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.