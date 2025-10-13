Трамп: можливо, я поговорю з Путіним про «Томагавки» для України

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на борту літака на шляху до Ізраїлю, підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України.

При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

«Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією щодо «Томагавків». Чи хочуть вони, щоб «Томагавки» летіли у їхній бік? Я так не думаю. Гадаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо чесно», – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання він припустив, що може поговорити телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.

«Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: слухай, якщо цю війну не буде врегульовано, я пошлю їм «Томагавки», – сказав президент США.

При цьому Трамп зазначив, що «Томагавки» – це «надзвичайна зброя», «дуже наступальна зброя».

За словами Трампа, Росії слід погодитися на мирне врегулювання, оскільки їй не потрібні поставки «Томагавків» для України.

Президент США зазначив, що вірить, що російський президент піде на мир, а якщо ні, це для нього може «скінчитися погано».

У разі ухвалення рішення Вашингтон не продаватиме ракети безпосередньо Києву, а натомість запропонує їх НАТО, яке може оплатити й відправити їх до України в рамках раніше оголошеної програми.

Ракети «Томагавк» мають дальність польоту 2500 км і здатні вразити глибокі території Росії, включаючи столицю Москву.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.

Трамп підтвердив, що обговорював ракети під час другої за два дні розмови з президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

Зеленський заявив, що «Росія боїться» можливої передачі Україні американських далекобійних ракет «Томагавк», і це, за його словами, є сигналом, «що саме такий тиск може спрацювати для миру».

Минулого тижня Трамп заявив, що чекає інформації, що Україна робитиме з такими ракетами великої дальності, перш ніж ухвалювати рішення.

12 жовтня український лідер заявив, що війська України будуть атакувати лише військові об’єкти в Росії, якщо їм будуть поставлені «Томагавки». «Ми ніколи не нападали на їхніх цивільних осіб. Це велика різниця між Україною і Росією», – сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Зеленський знову закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву після того, як Росія здійснила нову хвилю атак на енергетичну інфраструктуру України, позбавивши електроенергії сотень тисяч домогосподарств.