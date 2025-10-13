Зеленський: ми номінуємо Трампа на Нобелівську премію, якщо йому вдасться зупинити РФ

Президент Володимир Зеленський допустив, що українська сторона номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру наступного року, якщо йому вдасться зупинити війну Росії проти України.

«Ми будемо дуже раді номінувати президента Трампа наступного року на Нобелівську премію, якщо він це зробить, бо тільки він може… Якщо він тиснутиме на Путіна і зупинить його, якщо він посадить Путіна за стіл діалогу, переговорів, якщо зупинить вбивства», – сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

При цьому, за його словами, припинення вогню не є «завершенням війни», але є найбільшим кроком до кінця війни.

«Тож гадаю: якщо президент Трамп зробить це протягом цього року, звичайно, ми хочемо якомога раніше, бо ми хочемо припинення цієї війни і завжди підтримували президента Трампа... Звичайно, в цьому випадку ми висунемо його кандидатуру і з гордістю привітаємо його», – додав Зеленський.

Цього року Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2025 року лідерці демократичного руху у Венесуелі Марії Коріні Мачадо за її «невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели і за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Білий дім розкритикував рішення Нобелівського комітету присудити премію миру лідеру венесуельської опозиції замість Трампа, який неодноразово підкреслював свою роль у посередництві з врегулювання війн. У Білому домі заявили, що Нобелівський комітет обрав «політику замість миру».

Трамп мав розмову з Мачадо після оголошення її лауреаткою. За словами президента США, вона зателефонувала йому і сказала, що прийняла премію на його честь.

У липні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно запропонував висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за зусилля з врегулювання війни в Секторі Гази. Також це пропонував Пакистан.

Формально підставою для нагородження цією премією є діяльність у попередньому, 2024 році. Але фактично буває і по-іншому – попередник Трампа на посаді Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році, хоча в 2008 році ще не був президентом.

