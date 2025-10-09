Нетаньягу: «дайте Трампу Нобелівську премію миру»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 9 жовтня закликав Нобелівський комітет надати президенту США Дональду Трампу премію миру.

«Дайте Дональду Трампу Нобелівську премію миру – він на неї заслуговує!» – написав Нетаньягу в мережі Х.

Голова уряду Ізраїлю розмістив згенеровану нейромережами картинку, на якій він вішає на шию Трампу медаль із написом «Нобелівська премія миру».

Ще в липні 2025 року Нетаньягу висунув Трампа на здобуття цієї премії.

Раніше 9 жовтня Трамп заявив, що представники Ізраїлю та визнаного в ЄС та США терористичним угруповання «Хамас» погодилися реалізувати першу фазу мирного плану, запропонованого главою Білого дому. Перемир’я в Газі набирає чинності ввечері 9 жовтня після підписання першої фази угоди.

Нобелівський комітет оголосить ім’я переможця премії миру 10 жовтня. Формально підставою для нагородження цією премією є діяльність у попередньому, 2024 році. Але фактично буває і по-іншому – попередник Трампа на посаді Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році, хоча в 2008 році ще не був президентом.



