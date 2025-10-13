Трамп наблизив кінець конфлікту на Близькому Сході. Україна наступна?

За понад 2000 км від Єрусалиму, у Києві, сподіваються, що Трамп продовжить виконувати свою інавгураційну обіцянку бути «миротворцем та об’єднувачем», а не тихо відступить від лідерства в мирних переговорах, бо перспективи швидкого вирішення не здаються досяжними.

«Якщо війну можна зупинити в одному регіоні, то, безумовно, можна зупинити й інші війни, зокрема російську», – написав президент України Володимир Зеленський у соцмережах, коли Трамп 12 жовтня вирушив у свою поїздку на Близький Схід.

Зеленський також заявив, що Росія «відкрито використовує той факт, що світ зосереджений на забезпеченні миру на Близькому Сході», посилюючи повітряні атаки на Україну.

Ці постійні атаки підкреслили, що, хоча Трамп досяг прогресу на Близькому Сході, переговори про припинення майже 4-річного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, схоже, втратили оберти.

Звичайно, між цими двома конфліктами є ключові відмінності. Ізраїль настільки дипломатично ізольований, що залежить від підтримки США. При цьому він є найбільшим одержувачем допомоги США у світі.

Ключ до Ізраїлю

Багато аналітиків кажуть, що Трамп таємно використав цей важіль впливу, щоб змусити Ізраїль погодитися на його 20-пунктний мирний план. Також чинився публічний тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, надто після авіаудару Ізраїлю минулого місяця по цілі «Хамасу» у Катарі – ключовому союзнику США.

Мали місце деякі «досить вражаючі візуальні ефекти», де Нетаньягу «вибачається перед катарцями за удар у Досі», зазначила 10 жовтня в подкасті Лорел Рапп, керівниця програми США лондонського аналітичного центру Chatham House.

Натомість Росія користується підтримкою Китаю в економічному плані та Північної Кореї – у військовому. Вона чинила опір кільком раундам безпрецедентних міжнародних санкцій і, схоже, не готова до компромісів.

Кремлівські меседжі просувають наратив, що Росія перемагає на полі бою, хоча й платить жахливу ціну.

Не думаю, що [мирні зусилля на Близькому Сході] багато що дали Україні та Росії

«Не думаю, що [мирні зусилля на Близькому Сході] багато що дали Україні та Росії», – сказав Бен Фрідман з вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Навіть якщо вони переконають [Росію], що вони збираються запровадити проти них більше санкцій, посилити тиск, це не матиме великого значення, – додав він. – Це складно, тому що ми вже запровадили проти них настільки суворі санкції, що умовних пострілів залишилося небагато».

Трамп запропонував низку кроків, які Сполучені Штати та їхні союзники могли би зробити для подальшого посилення тиску на Москву. Зокрема – заходи щодо скорочення експорту російської нафти.

Він погрожував вторинними тарифами країнам, які імпортують російську нафту, і заявив, що 25-відсотковий тариф США щодо Індії є прикладом цього, який можна застосувати й в інших місцях. Але Трамп також закликав європейські країни зробити те саме та припинити купувати російську нафту самостійно.

«Є майже, я не хочу сказати безмежні можливості, але, безумовно, є набагато більше, знову ж таки, багато наслідків за неукладення мирної угоди, які можуть бути застосовані проти росіян», – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер Радіо Свобода 10 жовтня.

Дипломат також повторив позицію Трампа про те, що європейські країни також повинні робити більше.

«Замість того, щоб... питати, що збираються робити Сполучені Штати, я б волів запитати, що збираємося робити ми всі, тому що Європа має значення».

«Томагавки» для України

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який давно виступає за масові вторинні тарифи, щоб паралізувати доходи Росії від викопного палива, заявив 12 жовтня, що поставки США крилатих ракет «Томагавк» Україні – це ще одна умовна карта.

«Я хочу, щоб українці мали більше зброї, щоб збільшити витрати на війну для [президента Росії Володимира] Путіна. Ударте по його нафтопереробних заводах. Зайдіть глибоко в Росію», – сказав він в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Трамп нещодавно говорив про це як про можливість, але поки що не дав чіткого сигналу. Кремль застеріг від цього, заявивши, що це буде серйозна ескалація, яка викличе відповідь.

Це підкреслює ще одну відмінність від мирного процесу між Ізраїлем та Газою, де Вашингтон не стикається з таким опором, а безпекові ставки для Сполучених Штатів – набагато нижчі.

Аналітик Бен Фрідман сказав, що раніше в конфлікті Вашингтон натомість намагався використати свій значний вплив на Україну, щоб змусити Київ поступитися.

Це було найбільш відчутно, коли закрили доступ до життєво важливих для ЗСУ військових розвідувальних даних та припинили постачання, від яких Київ сильно залежить, після гострої суперечки в Білому домі в лютому між Трампом і Зеленським.

Але відтоді два лідери пройшли довгий шлях у налагодженні своїх стосунків, а Зеленський використав дзвінок напередодні поїздки Трампа на Близький Схід, щоб також лобіювати питання ракет «Томагавк».

Найскладніший конфлікт у світі?

Саміт Трампа з Путіним у серпні ще більше вплинув на динаміку мирних зусиль. Трамп тепло привітав Путіна на Алясці, але російський президент не пішов на жодні поступки і навіть відмовився від зустрічі з Зеленським.

Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначив, що «потужний імпульс на користь угод» зустрічі в Анкориджі значною мірою вичерпано.

«Не думаю, що [Путін] справді багато чого з цього отримав. Я маю на увазі, знаєте, це певною мірою налаштувало адміністрацію Трампа проти нього – вся ця низка подій», – сказав Фрідман.

«Він мене підвів, він справді мене підвів», – сказав Трамп про Путіна під час свого державного візиту до Великої Британії у вересні.

Трампа похвалили за тиск на Ізраїль та «Хамас», щоб вони прийняли 20-пунктний мирний план, спрямований на припинення нинішньої війни. Її спричинив напад «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло понад 1200 ізраїльтян та було захоплено близько 250 заручників.

Зараз він зіткнувся з війною в Україні, яку він сам назвав, можливо, найскладнішим для вирішення міжнародним конфліктом у світі.