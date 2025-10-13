Доступність посилання

Трамп наблизив кінець конфлікту на Близькому Сході. Україна наступна?

Водії проїжджають повз білборд із зображенням президента США Дональда Трампа в Тель-Авіві, 10 жовтня 2025 року
Водії проїжджають повз білборд із зображенням президента США Дональда Трампа в Тель-Авіві, 10 жовтня 2025 року

Коротко

  • Прибуття президента США Дональда Трампа на Близький Схід ознаменувало можливий поворотний момент для дипломатії в регіоні. Чи можливий імпульс також у завершенні війни Росії проти України?
  • Очікується емоційний прийом Трампа в Ізраїлі, де він зустрінеться з родинами заручників, звільнених «Хамасом». Цю організацію Сполучені Штати внесли до списку терористичних.
  • Лідер США також презентує своє бачення миру на Близькому Сході під час виступу в ізраїльському Кнесеті й співголовуватиме на саміті в Єгипті, де лідери понад 20 держав світу спробують зробити перемир'я в Газі постійним.

За понад 2000 км від Єрусалиму, у Києві, сподіваються, що Трамп продовжить виконувати свою інавгураційну обіцянку бути «миротворцем та об’єднувачем», а не тихо відступить від лідерства в мирних переговорах, бо перспективи швидкого вирішення не здаються досяжними.

«Якщо війну можна зупинити в одному регіоні, то, безумовно, можна зупинити й інші війни, зокрема російську», – написав президент України Володимир Зеленський у соцмережах, коли Трамп 12 жовтня вирушив у свою поїздку на Близький Схід.

Зеленський також заявив, що Росія «відкрито використовує той факт, що світ зосереджений на забезпеченні миру на Близькому Сході», посилюючи повітряні атаки на Україну.

Ці постійні атаки підкреслили, що, хоча Трамп досяг прогресу на Близькому Сході, переговори про припинення майже 4-річного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, схоже, втратили оберти.

Звичайно, між цими двома конфліктами є ключові відмінності. Ізраїль настільки дипломатично ізольований, що залежить від підтримки США. При цьому він є найбільшим одержувачем допомоги США у світі.

Ключ до Ізраїлю

Багато аналітиків кажуть, що Трамп таємно використав цей важіль впливу, щоб змусити Ізраїль погодитися на його 20-пунктний мирний план. Також чинився публічний тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, надто після авіаудару Ізраїлю минулого місяця по цілі «Хамасу» у Катарі – ключовому союзнику США.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прогулюється з президентом США Дональдом Трампом та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прогулюється з президентом США Дональдом Трампом та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року

Мали місце деякі «досить вражаючі візуальні ефекти», де Нетаньягу «вибачається перед катарцями за удар у Досі», зазначила 10 жовтня в подкасті Лорел Рапп, керівниця програми США лондонського аналітичного центру Chatham House.

Натомість Росія користується підтримкою Китаю в економічному плані та Північної Кореї – у військовому. Вона чинила опір кільком раундам безпрецедентних міжнародних санкцій і, схоже, не готова до компромісів.

Кремлівські меседжі просувають наратив, що Росія перемагає на полі бою, хоча й платить жахливу ціну.

Не думаю, що [мирні зусилля на Близькому Сході] багато що дали Україні та Росії
Бен Фрідман

«Не думаю, що [мирні зусилля на Близькому Сході] багато що дали Україні та Росії», – сказав Бен Фрідман з вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Навіть якщо вони переконають [Росію], що вони збираються запровадити проти них більше санкцій, посилити тиск, це не матиме великого значення, – додав він. – Це складно, тому що ми вже запровадили проти них настільки суворі санкції, що умовних пострілів залишилося небагато».

Трамп запропонував низку кроків, які Сполучені Штати та їхні союзники могли би зробити для подальшого посилення тиску на Москву. Зокрема – заходи щодо скорочення експорту російської нафти.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та кандидат у президенти США Дональд Трамп, Мар-а-Лаго, Флорида, 11 липня 2024 року
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та кандидат у президенти США Дональд Трамп, Мар-а-Лаго, Флорида, 11 липня 2024 року

Він погрожував вторинними тарифами країнам, які імпортують російську нафту, і заявив, що 25-відсотковий тариф США щодо Індії є прикладом цього, який можна застосувати й в інших місцях. Але Трамп також закликав європейські країни зробити те саме та припинити купувати російську нафту самостійно.

«Є майже, я не хочу сказати безмежні можливості, але, безумовно, є набагато більше, знову ж таки, багато наслідків за неукладення мирної угоди, які можуть бути застосовані проти росіян», – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер Радіо Свобода 10 жовтня.

Дипломат також повторив позицію Трампа про те, що європейські країни також повинні робити більше.

«Замість того, щоб... питати, що збираються робити Сполучені Штати, я б волів запитати, що збираємося робити ми всі, тому що Європа має значення».

Державний секретар США Марко Рубіо разом із послом Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакером прибувають до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, Бельгія, 3 квітня 2025 року
Державний секретар США Марко Рубіо разом із послом Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакером прибувають до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, Бельгія, 3 квітня 2025 року

«Томагавки» для України

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який давно виступає за масові вторинні тарифи, щоб паралізувати доходи Росії від викопного палива, заявив 12 жовтня, що поставки США крилатих ракет «Томагавк» Україні – це ще одна умовна карта.

«Я хочу, щоб українці мали більше зброї, щоб збільшити витрати на війну для [президента Росії Володимира] Путіна. Ударте по його нафтопереробних заводах. Зайдіть глибоко в Росію», – сказав він в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Трамп нещодавно говорив про це як про можливість, але поки що не дав чіткого сигналу. Кремль застеріг від цього, заявивши, що це буде серйозна ескалація, яка викличе відповідь.

Це підкреслює ще одну відмінність від мирного процесу між Ізраїлем та Газою, де Вашингтон не стикається з таким опором, а безпекові ставки для Сполучених Штатів – набагато нижчі.

Президент США Дональд Трамп поруч зі спікером ізраїльського Кнесету Аміром Оханою та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, отримуючи овації перед виступом в ізраїльському парламенті, Кнесеті, в Єрусалимі 13 жовтня 2025 року
Президент США Дональд Трамп поруч зі спікером ізраїльського Кнесету Аміром Оханою та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, отримуючи овації перед виступом в ізраїльському парламенті, Кнесеті, в Єрусалимі 13 жовтня 2025 року

Аналітик Бен Фрідман сказав, що раніше в конфлікті Вашингтон натомість намагався використати свій значний вплив на Україну, щоб змусити Київ поступитися.

Це було найбільш відчутно, коли закрили доступ до життєво важливих для ЗСУ військових розвідувальних даних та припинили постачання, від яких Київ сильно залежить, після гострої суперечки в Білому домі в лютому між Трампом і Зеленським.

Але відтоді два лідери пройшли довгий шлях у налагодженні своїх стосунків, а Зеленський використав дзвінок напередодні поїздки Трампа на Близький Схід, щоб також лобіювати питання ракет «Томагавк».

Найскладніший конфлікт у світі?

Саміт Трампа з Путіним у серпні ще більше вплинув на динаміку мирних зусиль. Трамп тепло привітав Путіна на Алясці, але російський президент не пішов на жодні поступки і навіть відмовився від зустрічі з Зеленським.

Президент США Дональд Трамп вітає президента Росії Володимира Путіна на злітній смузі після їхнього прибуття на спільну базу Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
Президент США Дональд Трамп вітає президента Росії Володимира Путіна на злітній смузі після їхнього прибуття на спільну базу Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року

Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначив, що «потужний імпульс на користь угод» зустрічі в Анкориджі значною мірою вичерпано.

«Не думаю, що [Путін] справді багато чого з цього отримав. Я маю на увазі, знаєте, це певною мірою налаштувало адміністрацію Трампа проти нього – вся ця низка подій», – сказав Фрідман.

«Він мене підвів, він справді мене підвів», – сказав Трамп про Путіна під час свого державного візиту до Великої Британії у вересні.

Трампа похвалили за тиск на Ізраїль та «Хамас», щоб вони прийняли 20-пунктний мирний план, спрямований на припинення нинішньої війни. Її спричинив напад «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло понад 1200 ізраїльтян та було захоплено близько 250 заручників.

Зараз він зіткнувся з війною в Україні, яку він сам назвав, можливо, найскладнішим для вирішення міжнародним конфліктом у світі.

  • Зображення 16x9

    Рей Ферлонґ

    Старший міжнародний кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Долучився до колективу в 2014 році. До цього упродовж 17 років співпрацював із BBC – був іноземним кореспондентом у Празі та Берліні, а також міжнародним репортером у Європі та колишньому Радянському Союзі.

