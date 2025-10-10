Меланія Трамп розповіла про «відкритий канал» із Путіним щодо українських дітей

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія заявила, що вісім українських дітей возз’єдналися зі своїми родинами після переговорів її представників із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це 10 жовтня повідомляють світові інформагенції.

Меланія Трамп розповіла, що Путін відповів на її лист про дітей, переданий йому у серпні, після чого вони встановили «відкритий канал зв’язку» для повернення українських дітей.

За словами дружини Трампа, її представник «безпосередньо співпрацює з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне возз’єднання дітей з їхніми сім’ями».

З цитати, яку наводить ABC News, випливає, що вісім дітей повернули в Україну впродовж минулої доби. «За останні 24 години вісім дітей повернулися до своїх родин», – сказала перша леді США.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав увечері 9 жовтня, що «в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій»

У середині серпня агентство Reuters повідомило, що Меланія Трамп написала особистий лист, у якому порушила питання про становище українських дітей, вивезених до Росії. Лист Путіну особисто передав Трамп під час переговорів на Алясці.

Пізніше телеканал Fox News опублікував листа дружини президента США. У тексті листа Україна не згадується. У листі Меланії Трамп говориться, що «у кожної дитини в серці одні й ті самі тихі мрії, незалежно від того, народилася вона в сільській місцевості чи чудовому мегаполісі». Вона написала, що Путін може «повернути їм радісний сміх».

Після початку повномасштабної війни Росія масово вивозила українських дітей із окупованих територій. Україна та міжнародні організації заявляли, що це робилося без згоди їхніх батьків чи опікунів. Влада РФ наполягає, що вивозили дітей задля їхньої безпеки під час бойових дій. Москва твердить, що повертає Україні дітей, які мають законних представників.