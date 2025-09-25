Олена Зеленська і Меланія Трамп провели зустріч у Нью-Йорку

У Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді США Меланією Трамп.



Як повідомляє Офіс президента, Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти України.

Також перша леді України висловила окрему вдячність за лист – заклик до російського президента Володимира Путіна про мир для дітей.



За повідомленням, дружини президентів обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.

«Я вірю в дієвість м’якої сили, у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які цього потребують», – зазначила Олена Зеленська.

Американська сторона цю зустріч не коментувала.

Раніше медіа повідомили, що Олена Зеленська та Меланія Трамп 24 вересня мали двосторонню зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У серпні під час візиту до Вашингтона український президент Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу лист Олени Зеленської. Він був адресованиц першій леді США.

Меланія Трамп перед цим передала особистого листа до президента РФ Володимира Путіна, в якому йшлося про українських дітей.



