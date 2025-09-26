Єрмак: з окупованих територій вивезли трьох юнаків від 18 до 20 років

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з окупованих територій вдалося вивезти трьох молодих людей віком 18, 19 і 20 років, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак 26 вересня.

За його даними, одного з хлопців змушували «піти на роботу, нав’язану «за правилами» окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи». Ще двоє жили під постійною загрозою мобілізації до російської армії.

«Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя. Сьогодні вони вже на вільній території України. Тут вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше – у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них», – повідомив голова області.

Він подякував Українській мережі за права дитини та волонтерській ініціативі Humanity за допомогу в порятунку молодих людей.

Президент Володимир Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку 23 вересня розповів, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та пітримці партнерів до України вдалося повернути 1 625 українських дітей.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.