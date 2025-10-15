«З усією повагою до британців». Чому американську зброю Україні не купують її найближчі партнери

Уже понад 3, 5 роки Україна стримує повномасштабну агресію Росії. Де брати зброю і ресурси? У чому унікальність ініціативи PURL? І чому в Європі присутній скептицизм щодо неї? Радіо Свобода з’ясовувало.

Після приходу до влади у США президента Дональда Трампа, європейські союзники не були впевнені, чи продовжить Вашингтон постачати зброю Україні.

І справді, безкоштовну допомогу Україні США припинили надавати, але погодилися продавати зброю. Так з’явилася ініціатива PURL Prioritized Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних потреб України, за допомогою якої рахунки за озброєння від США – системи ППО, ракети до них, боєприпаси, тощо – оплачують європейські держави та Канада.

«Там є озброєння, які не можуть перекрити інші країни: або за номенклатурою – за типом озброєнь, або за кількістю, або доступністю і швидкістю постачань... Ми розуміємо, коли приблизно, в якому стані, яку номенклатуру ми отримуємо. У нас є доступ і можливість контролювати цей процес Україною на різних етапах», – пояснила 14 жовтня унікальність ініціативи очільниця української місії при НАТО Альона Гетьманчук.

«Зараз це працює безперебійно та ефективно… Очікую, що завтра на зустрічі міністрів оборони НАТО будуть зроблені важливі оголошення», – сказав 14 жовтня посол США при Альянсі Метью Вітакер.

Увагу якомога більшої кількості союзників до PURL всіляко намагається привернути президент України Володимир Зеленський, у Telegram-каналі якого відповідна абревіатура за останні місяці згадана 47 разів.

Часто – в дописах, де український президент закликає країни долучатися, прагнучи збирати завдяки ініціативі «щонайменше мільярд доларів щомісяця».

PURL мала перспективний вигляд, щойно її запустили: всього за кілька тижнів зібрали вдвічі більше, ніж Зеленський зараз хоче мати щомісяця. Станом на 31 серпня – 2 мільярди доларів.

Темпи інвестицій в американську зброю для України, втім, очікувано дещо впали з часом. Станом на початок жовтня український президент звітував про близько 3,5 мільярда. Серед тих, хто зробив внески, – Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Канада. Готується пакет, профінансований Бельгією, Естонією, Ісландією, Латвією, Литвою та Люксембургом. Намір долучитися оголосила Словенія.

Зеленський зауважує, що країни, які вже «відзначилися» в PURL, зараз доводиться просити про повторні внески.

«Ми почали говорити з країнами щодо другого кола, другого етапу їхніх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль», – писав Зеленський 6 жовтня.

Незручна дискусія

Дипломати в НАТО, не уповноважені давати офіційні коментарі, розповіли Радіо Свобода про існування в Альянсі своєрідної групи підтримки PURL. А поряд з нею – групи скептиків, надто серед країн із власним збройним виробництвом, що воліють підтримувати насамперед його.

За допомогою цих пакетів PURL ми зможемо надати Україні справді вирішальну допомогу

На думку одного із дипломатів, ініціатива не допомагає зусиллям із переозброєння Європи, оскільки «нам доводиться платити двічі – спершу за американську оборонну промисловість, а потім за власну».

Інший, однак, зазначив, що «це наразі єдиний можливий шлях, і ми побачимо, як до нього долучатиметься дедалі більше країн».

Представник однієї з європейських країн, яка бере участь у PURL, наголосив Радіо Свобода, що Європа наразі не спроможна покрити пріоритетні військові потреби України. Відтак – в ініціативи немає альтернатив.

«Маємо інструмент, здатний постачати Україні матеріали, які не можуть бути забезпечені європейськими запасами та оборонною промисловістю в найближчому майбутньому… За допомогою цих пакетів PURL ми зможемо надати Україні справді вирішальну допомогу, яка їй знадобиться в наступні роки», – зазначив, співрозмовник Радіо Свобода, імʼя якого не згадується з огляду на обмеження його повноважень давати коментарі ЗМІ.

... подивиться своїм колегам в очі і скаже: що ви, великі європейські економіки, робите?

Ще один дипломат із країни-учасниці PURL узагалі обурився низьким рівнем залученості інших союзників. І анонсував на 15 жовтня у штаб-квартирі Альянсу незручну дискусію про справедливий розподіл тягаря. Тобто – рівну співучасть союзників у військовій допомозі Україні чи то в межах PURL, чи інших форматів.

«Інші країни не виконують свою роль. Наш міністр… порушить це питання. Він досить чітко подивиться своїм колегам в очі і скаже: що ви, великі європейські економіки, робите?», – анонсував співбесідник Радіо Свобода можливу незручну дискусію в штаб-квартирі НАТО.

Дипломат також наполіг, що підтримка України в той чи інший спосіб – в інтересах усього Альянсу. Зокрема – фінансових.

Захищаючи та підтримуючи Україну, ми також захищаємо себе військово

«Захищаючи та підтримуючи Україну, ми також захищаємо себе військово. Дозвольте бути відвертим: якщо Україна, не дай Боже, впаде, то витрати на оборону значно перевищать 5 відсотків від ВВП», – наголосив дипломат на умовах анонімності.

Співрозмовники Радіо Свобода у штаб-квартирі НАТО звертають також увагу, що про PURL було оголошено «у розпал» бюджетного року. А отже, при плануванні своїх витрат на наступні роки долучитися до «життєво важливої» для України ініціативи може більше країн.

Частина країн з обмеженими бюджетами покладають також надію на використання майбутнього репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів для цих потреб.

«З усією повагою до британців»

Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу

У переліку умовної коаліції охочих долучитися до PURL помітно відсутні найбільші європейські економіки, серед яких – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща. Й останніми тижнями Зеленський взявся поіменно їх «викликати до дошки».

Наприкінці вересня український президент, звертаючись до учасників Варшавського безпекового форуму, закликав долучитися Польщу.

«Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму», – сказав Зеленський. Повторив він цей заклик і до Лондона.

«З усією повагою до Кіра, до британців, ви нам чимало допомагали і допомагаєте. Але ви маєте стати сильними партнерами, приєднатися до PURL, бо інакше інші лідери не приєднаються», – заявив Зеленський на брифінгу у Лондоні 10 жовтня.

Коментуючи Радіо Свобода незалученість Британії до PURL, посол України при НАТО Альона Гетьманчук підкреслила, що британським партнерам України «дуже важливо зрозуміти, чому кошти мають бути спрямовані саме через ініціативу PURL».

У Міністерстві оборони Великої Британії, відповідаючи на запит Радіо Свобода, запевнили, що «вітають ініціативу США». Водночас країна «зосереджена на фінансуванні та забезпеченні запитуваних Україною критично важливих можливостей, які вона має унікальні можливості забезпечити», – наголосили в уряді Сполученого Королівства.

Прикладом таких можливостей є далекобійні крилаті ракети Storm Shadow, постачання яких свого часу здолало черговий психологічний бар’єр у типах підтримки України.

Є кілька економік, особливо в Європі, які не дуже добре справляються.

Трійку найпотужніших економік Європи замикає Франція, поглинута домашніми кризами: за останній рік там тричі змінився прем’єр.

Зволікання Іспанії посол США при НАТО Вітакер пояснив теж економічними причинами.

«Ми повинні бути чесними щодо однієї речі: є кілька економік, особливо в Європі, які не дуже добре справляються. (..) І ці проблеми не вирішуються самі собою за одну ніч», – сказав посол.

Польща, натомість, має інші причини – загальна безпекова ситуація країни, пояснює директор варшавського офісу Німецького фонду Маршала Філіп Беднарчик.

За його словами, близьке сусідство з Росією стримує Варшаву і від участі в інших ініціативах, як наприклад, надсилання військ до України в рамках «Коаліції охочих».

«Польща, безумовно, йде дуже тонкою лінією: з одного боку, вона постраждала від цієї війни більше, ніж інші сусідні держави-члени, а з іншого боку - постає питання, що фізично можна зробити, щоб підтримати Україну, водночас гарантуючи, що власна територія та громадяни залишаються в безпеці та відчувають себе захищеними. Тож це дуже тонкий баланс», – пояснює Філіп Беднарчик.

Радіо Свобода направило запити до Єлисейського Палацу, а також – міністерств оборони згадуваної Зеленським Польщі, Італії, Іспанії щодо участі цих країн в ініціативі. Відповіді будуть опубліковані, щойно надійдуть.

«Коли європейські партнери бачать, що по деяких позиціях завдяки PURL ми закриваємо 90% [військових потреб України – ред.], а, може, й більше, – звичайно, для них це аргумент. Тобто вони розуміють, чому нам зараз це потрібно», – резюмує Альона Гетьманчук.