Зеленський доручив розробити систему експорту української зброї

Україна створює спільні оборонні виробництва з ключовими партнерами, які мають працювати всередині країни й за кордоном – про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі на Форумі оборонних індустрій 6 жовтня.

Він висловив думку, що інтеграція оборонного виробництва є одним зі шляхів інтеграції України в західний світ.

«Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу, всій нашій команді та секретарю РНБО України розробити й представити ключові елементи такої експортної системи», – повідомив президент.

За його словами, робоча назва програми – «Зброя». Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах та на Близькому Сході. Голова держави визначив за поточне завдання запустити в роботу ці ключові платформи до кінця року.

«Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість. Українці – народ не войовничий, але захищати свій дім ми вміємо. Сміливість в українців є. Потенціал у нас є. Головне, щоб ми й надалі могли разом забезпечувати результат – результат, такий необхідний для нас усіх. Українська зброя та український захист – це дійсно спільна справа», – підсумував Зеленський.





У вересні президент повідомив, що Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі».

24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.



