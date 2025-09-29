Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки

Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі», повідомив у вечірньому зверненні 29 вересня президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти і плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території», – сказав Зеленський.

За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, це – США, Європа, Близький Схід, Африка. «Ми будемо готувати відповідні угоди», – додав президент.

Раніше сьогодні після доповіді головнокомандувача ЗСУ Зеленський заявив про хороші результати в українській далекобійності й анонсував Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву дронів різних типів і ракет.

24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

В інтерв’ю «Укрінформу» виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив, що експорт може бути добрим стимулом для збільшення, модернізації, відновлення виробництва після російських атак.

«Переконаний, що не слід боятися чи мати упередження щодо експорту оборонної продукції під час війни. За розумного регулювання він сприятиме розвитку», – вважає він.