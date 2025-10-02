Умєров повідомив про переговори в США щодо «дронової угоди»

Делегація Ради національної безпеки і оборони разом із Міністерством оборони відвідала Сполучені Штати для обговорення угоди щодо безпілотників, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров 2 жовтня.

За його словами, переговори є продовженням домовленостей президентів України та Сполучених Штатів:

«Ключове питання – реалізація президентської ініціативи «Drone Deal». Головна мета візиту української команди – технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв».

Читайте також: «Томагавки» для України. Яка ймовірність отримати і куди вони можуть дістати?

Умєров додав, що делегація України мала низку зустрічей із посадовцями Пентагону, Конгресу та військовими. Під час них обговорювали можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів через продаж частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ.

«Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід», – прокоментував Умєров.

Він зазначив, що сторони окремо зупинилися на механізмі PURL, який дозволяє фінансувати закупівлі американського озброєння коштом країн Європи. Переговори стосувалися планів постачання на 2026 рік і потенціалу для збільшення обсягів.





Президент Володимир Зеленський 29 вересня заявив, що Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі».

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

У липні виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив в інтерв’ю «Укрінформу», що експорт може бути добрим стимулом для збільшення, модернізації, відновлення виробництва після російських атак.