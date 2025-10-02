Фредеріксен назвала «трохи дивним», що Україна в стані війни пропонує Данії допомогу

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала «трохи дивним» те, що Україна, яка перебуває в стані війни з Росією, пропонує її країні допомогу в ситуації, що склалася. Про це голова данського уряду сказала 2 жовтня після короткої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Копенгагена для участі в саміті Євроспільноти.

«Ми обговорили кілька речей, але особливо питання дронів. Україна допомагає Європі та Данії, і ми маємо намір активізувати співпрацю. Технології розвиваються так швидко. Основою гібридної війни є, серед іншого, дрони… Трохи дивно, що у нас є країна, яка веде війну, яка пропонує Данії допомогу, бо ми перебуваємо під гібридною атакою. Ми повинні використовувати всі знання, які накопичила Україна, для захисту Європи», – сказала Метте Фредеріксен (цитата за DK).

Президент України Володимир Зеленський заявив наприкінці вересня, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. За його словами, військові прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

«Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі», – написав він у телеграмі.

У вересні кілька європейських країн НАТО, в тому числі Данія, зазнали атак дронів. Наймасованішим був наліт на Польщу, в повітряний простір якої близько 20 дронів увійшли в ніч проти 10 вересня.

Читайте також: Рютте: НАТО досі зʼясовує, чи навмисним було втручання Росії в повітряний простір Естонії та Польщі