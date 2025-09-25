ЗМІ: під час нальоту дронів у Данії поряд був корабель ВМФ Росії

Данське видання Ekstra Bladet пише, що під час інцидентів з невідомими дронами, які порушили цього тижня нормальну роботу аеропортів у кількох містах Данії, включаючи Копенгаген, поряд із територіальними водами країни перебував корабель Балтійського флоту ВМФ Росії «Олександр Шабалін».



Журналісти видання виявили та сфотографували корабель за допомогою спеціально найнятого вертольота. За даними Ekstra Bladet, «Олександр Шабалін» базується в Калінінградській області, а поряд з Данією він перебував останні кілька днів. Через вимкнений сигнал Автоматичної Ідентифікаційної Системи (AIS) він не відображався в системах моніторингу судноплавства, йдеться в публікації.



Відразу після того, як два дні тому аеропорт Копенгагена був вимушено закритий через активність непізнаних дронів, у Данії почали обговорювати версію, згідно з якою база для цих дронів могла перебувати на судні. За інформацією Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що російський військовий корабель перебуває біля узбережжя острова Лангелан, але коментарів поки що не давали. Відстань від острова до порушених інцидентами дронами об’єктів становить від 70 до 270 кілометрів.

Росія категорично відкинула припущенняпро свою причетність до серії інцидентівз безпілотниками в Данії, які цього тижня викликали перебої в роботі аеропортів і торкнулися військових об’єктів. Посольство Росії в Копенгагені назвало «абсурдними» будь-які натяки на це, наголосивши, що не має стосунку до польотів дронів поблизу данських аеропортів, повідомляє Reuters.



Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала те, що сталося «найсерйознішою атакою» на критичну інфраструктуру країни останнім часом і пов’язала їх із «підозрілою активністю російських безпілотників у Європі». Прямих звинувачень на адресу Росії данська прем’єрка не висувала. Міністр оборони Данії Трульс Лунд Поульсен, у свою чергу, зазначив, що Данія поки що не має доказів причетності Росії до запуску дронів, що завадили роботі аеропортів.



Припущення, що за інцидентами може бути Москва, в інтерв'ю Reuters висловив доцент Королівського коледжу оборони Пітер Вігго Якобсен. За його словами, Росія «діє на межі того, що могло б викликати військову відповідь НАТО, але не переходячи цю межу».