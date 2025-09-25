ЗМІ: європейці попередили Кремль, що НАТО готове збивати літаки РФ у разі порушення свого повітряного простору

Європейські дипломати цього тижня попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема збиваючи російські літаки, повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори проходили за зачиненими дверима, на напруженій зустрічі в Москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня.

Після розмови вони дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, наказаною російськими командирами.

Під час переговорів російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення в повітряний простір були відповіддю на українські атаки на Крим, повідомили чиновники. Кремль заявив, що ці операції були б неможливі без підтримки НАТО, і, як наслідок, Росія вважає, що альянс вже втягнуто в конфронтацію, що включає європейські країни.



Російська сторона робила розгорнуті нотатки під час розмови, повідомили чиновники, що спонукало європейську команду припустити, що їм було доручено надати детальний виклад позиції НАТО вищому командуванню.

Посадовець німецького уряду підтвердив, що зустріч відбулася, і що посли повідомили Москві, що порушення мають припинитися. Канцлер Фрідріх Мерц заявив у четвер, що він координує свої дії з Парижем, Лондоном та Варшавою та підтримує «всі необхідні заходи».



Речники Великої Британії та Франції не змогли прокоментувати зустріч.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Північноатлантична рада провела засідання на прохання Естонії. В альянсі пообіцяли «рішучу» реакцію на «бездумні дії Росії».

«Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час і у сфері, які оберемо. Наша відданість статті 5 є непохитною», – йдеться в заяві.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.



