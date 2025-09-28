У Данії тимчасово заборонили польоти цивільних дронів

Данія оголосила про тимчасову заборону польотів цивільних дронів по всій країні наступного тижня. Захід пов’язаний із проведенням у Копенгагені саміту Європейського союзу.

Як пояснили в міністерстві транспорту, заборона діятиме з понеділка по п’ятницю та спрямована на забезпечення максимальної безпеки під час саміту.

Міністр транспорту Томас Даніельсен зазначив, що заборона дозволить уникнути плутанини між законними та потенційно ворожими безпілотниками. За його словами, це знизить ризики для учасників та гостей саміту. Порушникам нових правил загрожує штраф або тюремне ув’язнення на строк до двох років.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор наголосив, що тимчасова заборона полегшить роботу поліції та спецслужб, які перебувають у стані підвищеної готовності. Їм не доведеться відволікатися на перевірку нешкідливих цивільних дронів. За даними поліції, з кінця вересня від населення надійшло понад 500 повідомлень про зафіксовані безпілотники, більшість із яких не становили інтересу для правоохоронних органів.

Рішення про заборону польотів цивільних дронів схвалено на тлі фіксацій невідомих дронів над територією Данії, починаючи з 22 вересня. Через них тимчасово закривалися аеропорти кількох міст, включаючи Копенгаген.

Влада країни допустила можливість іноземного втручання, натякнувши на причетність Росії. Москва, у свою чергу, відкинула такі звинувачення.

У Міноборони Данії заявили, що у ніч проти 28 вересня знову зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни. Інших подробиць у відомстві не наводять.

Також 22 вересня дрони були помічені і поблизу аеропорту в Осло, що також призвело до тимчасового закриття повітряного простору.

Данія і Норвегія ведуть спільне розслідування, з’ясовуючи, чи ці інциденти пов’язані.