«В українців є хороший досвід». У ЄС взялися за створення «стіни дронів» для протидії РФ

26 вересня єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс провів перше засідання зі створення «стіни дронів» для захисту зовнішніх кордонів ЄС.

На онлайн-нараді у вузькому колі були присутні глави оборонних відомств країн східного флангу – Фінляндії, Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії. До дискусії в останній момент приєдналися Угорщина і Словаччина, які спочатку не були запрошені, але ініціювали свою участь. Присутнім був також міністр оборони Данії як країни, яка в останні дні постраждала від нальоту дронів, а також України – як держави-експерта з протидії безпілотникам. Про ситуацію щодо створення в Євросоюзі «стіни дронів» інформує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Засідання поділили на дві секції: спочатку Україна ділилася досвідом, а потім країни обговорювали, як його застосувати.

«Коли ми порівнюємо, як українці борються з вторгненнями дронів, і які можливості маємо ми, то можемо дуже чітко сказати, що нам потрібно розвивати додаткові можливості, яких, можливо, поки бракує. Насамперед я би виокремив можливості виявлення дронів», – заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Проєкт матиме два ключові компоненти: система раннього виявлення (мережа детекторів: радари, акустичні сенсори тощо) та засоби знищення або нейтралізації дронів.

Нам потрібні радари, акустичні сенсори та інше технічне обладнання – і в цьому українці мають хороший досвід

«Наші системи дотепер, можливо, добре виявляють винищувачі й ракети, але коли дуже низько летять малі дрони, нам потрібні радари, акустичні сенсори та інше технічне обладнання – і в цьому українці мають хороший досвід, який справді працює найефективніше», – зазначив Кубілюс після наради з європейськими міністрами.

Говорячи про знищення дронів, єврокомісар назвав три варіанти: засоби радіоелектронної боротьби, якими дуже активно користуються українські військові, – РЕБи вже існують і їх потрібно закупити та використовувати, зазначив єврокомісар.

Ми зараз бачимо на полях бою в Україні: перехоплювачі дронів стають дуже ефективними

«По-друге, те, що ми зараз бачимо на полях бою в Україні: перехоплювачі дронів стають дуже ефективними, ці можливості швидко зростають, і нам потрібно думати, як збудувати такі потужності в наших оборонних лініях», – уточнив Кубілюс.

Третім елементом він назвав традиційну класичну артилерію: зенітну артилерію, кулемети, мобільні групи.

Крім того, імовірними майбутніми засобами єврокомісар назвав лазерні системи, які вже є в розробці в окремих країнах.

Наступне обговорення – 1 жовтня

Докладніше і в ширшому колі обговорити «стіну дронів» та її фінансування планують уже наступного тижня – на неформальному саміті лідерів країн ЄС, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

Крім того, лідери країн обговорюють стримування Росії в її спробах порушити повітряний простір країн НАТО за допомогою літаків і винищувачів. Як пише Bloomberg, посли Британії, Франції та Німеччини на зустрічі з МЗС Росії 22 вересня нібито попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки.

Кореспонденту «Настоящего Времени» не вдалося підтвердити цю інформацію у послів НАТО у Брюсселі: одна з країн не підтверджує, що така розмова мала місце, решта звертають увагу на публічні заяви високих посадовців, зокрема генсекретаря НАТО Марка Рютте, який раніше заявив, що повністю згоден із президентом США Дональдом Трампом: якщо буде необхідність – у разі порушення ними повітряного простору країн альянсу російські літаки збиватимуть.

Раніше у вересні Естонія звинуватила Росію в тому, що три її винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір республіки; літаки союзників їх перехопили. З цього приводу країна вперше за 34 роки скликала засідання Ради безпеки ООН. 22 і 25 вересня про дрони над своєю територією повідомляла Данія: через невпізнані БПЛА владі країни двічі довелося закривати аеропорти, 22 вересня безпілотники також спостерігали над територією Норвегії – через це свою роботу призупиняв аеропорт в Осло. Сотні рейсів спрямовували в інші міста.



