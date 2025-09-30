Рютте: НАТО досі зʼясовує, чи навмисним було втручання Росії в повітряний простір Естонії та Польщі

У НАТО все ще зʼясовують, хто стоїть за дроновими атаками на летовища Данії, а також чи були навмисними масований заліт російських дронів у Польщу в ніч із 9 на 10 вересня й втручання в повітряний простір Евромії російських літаків МіГ-31 19 вересня. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед нарадою з колегією єврокомісарів 29 вересня в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«У Данії ми ще з’ясовуємо, що за цим стоїть. Але коли йдеться про Польщу й Естонію – очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні – це безрозсудно й неприйнятно», – заявив він.

Рютте наполіг, що країни НАТО мають захистити своє небо, назвавши ініціативу «стіни дронів» своєчасною й необхідною.

На першу нараду країн східного флангу ЄС щодо створення «стіни дронів»запросили Україну поділитися досвідом.

Напередодні в Данії розпочалися спільні навчання «Крила оборони», в яких разом із данськими військовими беруть участь українські фахівці з протидії ударним БПЛА.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, учасники навчань протягом тижня «відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам».

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

Читайте також: У Швеції не виключають збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

