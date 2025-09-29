Росія не «малюватиме» нові кордони в Україні – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський назвав нинішню лінію зіткнення в Україні відправною точкою для дипломатичного напряму. Про це він заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, приєднавшись до заходу по відеозв’язку, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це лінія, де лідери можуть домовитися про припинення вогню, а команди можуть розпочати роботу над планом припинення війни. Це те, що можливо, але Росія не буде малювати нових кордонів в Україні», – наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може лінія зіткнення стати новим кордоном України.

Коментуючи пріоритетні потреби України, президент згадав про зброю, єдність між партнерами та координацію. Зеленський знову згадав, що в напрямку Польщі в ніч, коли їй довелося збивати російські безпілотники, летіло 92 дрони.

«Наші сили ППО збивали все, що могли. Це факт. І ви знаєте, що 19 дронів увійшли в польський повітряний простір. Якби ми діяли скоординовано, гадаю, результати були би кращими. Не кажу, що це потрібно зробити, – це те, що пропонує Україна», – наголосив Зеленський.

Читайте також: Венс: Росія відмовилась від двосторонніх чи тристоронніх зустрічей із Україною та представником США



Як приклад ефективної взаємодії Зеленський навів також ініціативу PURL, у межах якої європейські союзники закуповують американську зброю для України через НАТО.

«Сім європейських країн вже приєдналися до цієї ініціативи, і ми дуже хотіли би, щоб до неї приєдналися інші країни. А також щоб Польща підтримала цю ініціативу. Це те, що допоможе нам пережити цю зиму», – зазначив український президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності для України мати додаткове фінансування, яке вона зможе інвестувати в передові військові технології.



«Сьогодні Україна перехопила безпілотники, і це ноу-хау. Але повірте мені, через три місяці Росія матиме все це – це те, що показує хід цієї війни. Але якщо Росія це має, це саме по собі не означає, що Європа матиме це негайно. І я розумію чому: слава Богу, в Європі немає війни. Але в мирний час – повільна реакція… Тому нам потрібне додаткове фінансування», – резюмував він.

Згідно з публікаціями у засобах інформації, на Алясці під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій та Херсонській областях та повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну.

За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ, за словами Зеленського, в останні місяці вдалося звільнити понад 360 квадратних метрів території, захопленими військами РФ.



