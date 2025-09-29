Доступність посилання

Росія не «малюватиме» нові кордони в Україні – Зеленський

Зеленський заявив, що нинішня лінія зіткнення може стати основою для дипломатичних домовленостей про припинення війни
Зеленський заявив, що нинішня лінія зіткнення може стати основою для дипломатичних домовленостей про припинення війни

Український президент Володимир Зеленський назвав нинішню лінію зіткнення в Україні відправною точкою для дипломатичного напряму. Про це він заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, приєднавшись до заходу по відеозв’язку, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це лінія, де лідери можуть домовитися про припинення вогню, а команди можуть розпочати роботу над планом припинення війни. Це те, що можливо, але Росія не буде малювати нових кордонів в Україні», – наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може лінія зіткнення стати новим кордоном України.

Коментуючи пріоритетні потреби України, президент згадав про зброю, єдність між партнерами та координацію. Зеленський знову згадав, що в напрямку Польщі в ніч, коли їй довелося збивати російські безпілотники, летіло 92 дрони.

«Наші сили ППО збивали все, що могли. Це факт. І ви знаєте, що 19 дронів увійшли в польський повітряний простір. Якби ми діяли скоординовано, гадаю, результати були би кращими. Не кажу, що це потрібно зробити, – це те, що пропонує Україна», – наголосив Зеленський.

Як приклад ефективної взаємодії Зеленський навів також ініціативу PURL, у межах якої європейські союзники закуповують американську зброю для України через НАТО.

«Сім європейських країн вже приєдналися до цієї ініціативи, і ми дуже хотіли би, щоб до неї приєдналися інші країни. А також щоб Польща підтримала цю ініціативу. Це те, що допоможе нам пережити цю зиму», – зазначив український президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності для України мати додаткове фінансування, яке вона зможе інвестувати в передові військові технології.

«Сьогодні Україна перехопила безпілотники, і це ноу-хау. Але повірте мені, через три місяці Росія матиме все це – це те, що показує хід цієї війни. Але якщо Росія це має, це саме по собі не означає, що Європа матиме це негайно. І я розумію чому: слава Богу, в Європі немає війни. Але в мирний час – повільна реакція… Тому нам потрібне додаткове фінансування», – резюмував він.

Згідно з публікаціями у засобах інформації, на Алясці під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій та Херсонській областях та повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну.

За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ, за словами Зеленського, в останні місяці вдалося звільнити понад 360 квадратних метрів території, захопленими військами РФ.


