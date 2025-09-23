Зеленський на зустрічі з Трампом розповів про звільнені території й полонених військових РФ

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та шляхи завершення війни – про це він сказав на початку зустрічі в Нью-Йорку 23 вересня.

Зеленський подякував Трампу за програму PURL, яка дозволяє країнам НАТО купувати в Сполучених Штатів військове обладнання для України.

«Ми отримали допомогу протягом останніх кількох місяців, наші військові деокупували 360 квадратних метрів, взяли в полон близько 1 тисячі військових. Звичайно, ми будемо проводити обмін, і завдяки вашій підтримці, ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну», – сказав Зеленський.

Він також вказав на важливість збільшення санкційного тиску на Росію й висловив підтримку заклику Трампа до європейських країн відмовитися від закупівлі російської нафти й газу.

18 вересня Зеленський повідомляв, що в рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів та сім населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч розпочалася близько 20:30 (за київським часом). Політики виступили з короткими заявами і поспілкувалися з журналістами.

