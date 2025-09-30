ЄС хоче фінансувати оборонну промисловість Європи з допомогою російських активів

Частина репараційного кредиту Україні, який Європейська комісія хоче надати під заставу заморожених російських активів, буде спрямована на оборонні закупівлі в Європі. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила 30 вересня в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки. І саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, який базується на знерухомлених російських активах. І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою», – заявила президентка Єврокомісії.

Раніше Єврокомісія забезпечила можливість для України брати участь у кредитній програмі SAFE на 150 мільярдів євро разом з країнами-членами ЄС для спільного виробництва зброї як на території України, так і в ЄС.

Репараційний кредит для України, який наразі не затверджений і перебуває на стадії формування пропозиції, вперше базуватиметься не на прибутках, отриманих від російських активів, а на самих активах, яких в Європі налічується на суму близько 200 мільярдів євро.

У понеділок речник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що кредит дозволить залучити близько 176 мільярдів євро заморожених активів, що зберігаються кліринговій палаті в Euroclear в Брюсселі.

Фон дер Ляєн наголосила, що пропозиція не передбачає конфіскацію російських коштів:

«Важливо, що не йдеться про конфіскацію активів. Україна повинна повернути кредит, якщо Росія сплачуватиме репарації. Винуватець має нести відповідальність».

Кредит, сума якого може сягати 140 мільярдів євро, Єврокомісія пропонує видавати низкою окремих траншів з певними умовами для України. Пропозицію мають обговорити на неформальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі 1 жовтня, і протягом місяця Єврокомісія планує сформувати конкретну пропозицію, яку потім має затвердити Європейська рада.

Більшість російських активів на суму близько 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, перебувають в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. 175 мільярдів євро активів в Euroclear вже досягли терміну погашення і стали готівкою, яка може стати основою для нового кредиту.

