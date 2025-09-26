Стали відомі деталі репараційного кредиту для України: сума позики 140 млрд євро, її погасить Росія або ЄС

У Євросоюзі узгоджують ключові параметри нової багатомільярдної позики для України. Відповідний службовий документ опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

У ньому йдеться про те, на яких умовах Україні можуть надати репараційний кредит, що буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України.

Ідея надання Україні кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку Євросоюзу, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

ЄС використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією.

«Така конструкція гарантує, що репараційна позика розглядатиметься МВФ як умовне зобов’язання і не враховуватиметься до загального боргу України», – йдеться в документі.

Ця операція, сказано в записці, не торкнеться суверенних активів Росії, які їй має повернути Euroclear, оскільки її можна буде скасувати разом зі зняттям санкцій. А воно, своєю чергою, може статися за виконання визначених Євросоюзом умов: припинення Росією війни і компенсація Україні завданої шкоди.

«Репарації, які Росія надасть Україні, будуть використані для погашення репараційної позики від ЄС, яку Євросоюз своєю чергою поверне Euroclear, гарантуючи, що після скасування санкцій Euroclear матиме необхідні кошти для виконання своїх зобов’язань перед Росією», – пояснено в документі.

Зауважується, що операцію мають гарантувати держави-члени ЄС, щоб він, у свою чергу, міг повернути Euroclear кошти за потреби.

«Гарантії мають бути активовані, якщо виникає зобов’язання щодо погашення боргу перед Euroclear, яке не покривається платежем України за репараційним кредитом. Це, в принципі, має відбутися лише в тому випадку, якщо ЄС вирішить скасувати санкції без часткової або повної виплати репарацій Росією Україні», – сказано в документі.

У записці допускається, що санкції проти Росії можуть подовжуватися не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів, щоб «значно зменшити ризики, що виникають із гарантій, і зробити дуже малоймовірним, що гарантії будуть використані всупереч бажанню гарантів».

Частину готівки, зауважується, необхідно буде витратити на погашення кредитів ERA (Extraordinary Revenue Acceleration – ініціатива G7, що передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії).

«Це залишить приблизно 140 мільярдів євро чистого фінансування для України», – сказано в документі.

Репараційна позика виплачуватиметься Україні траншами. Euroclear вивільнятиме залишки готівки поступово.

«Виплата траншів здійснюватиметься за попередньо узгоджених умов. Частина кредиту буде пов’язана з європейським оборонним співробітництвом, спираючись на ініціативу SAFE. Частина коштів кредиту також може бути використана для покриття бюджетних потреб», – резюмовано в записці.

Ідею репараційної позики Києву, заснованої на залишках грошових коштів російських активів, заморожених на Заході після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, запропонувала 10 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, позика, спрямована на допомогу Києву у фінансуванні військових дій, буде погашена Україною тільки після отримання репарацій від Росії в рамках мирної угоди. Ризик буде нести колективно Європа і, можливо, також деякі інші країни G7.

Більшість російських активів на суму близько 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, перебувають в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. 175 мільярдів євро активів в Euroclear вже досягли терміну погашення і стали готівкою, яка може стати основою для нового кредиту.