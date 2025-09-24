Шмигаль після розмови з Домбровскісом: Україна очікує на наступний транш в рамках ERA в жовтні

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з єврокомісаром із питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом 24 жовтня.

За його словами, велику увагу приділили реалізації інструменту SAFE – оборонної ініціативи Європейського Союзу обсягом 150 мільярдів євро.

«Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК. Обговорили також фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікуємо вже в жовтні», – заявив міністр.

Крім того, розмова стосувалася конфіскації заморожених російських активів і наступного пакету санкцій.





«ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи», – додав Шмигаль.

Домбровскіс повідомив про розмову, згадавши, що вона, зокрема, стосувалася допомоги в рамках ERA, яка має надійти в жовтні, та позики на відбудову:

«Кредит на репарації: Україна погашає, лише коли Росія сплатить репарації».

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на посадовців ЄС, що «репараційний кредит» Європейського Союзу для України може скласти до 130 мільярдів євро.

У серпні Україна вчергове отримала 1 мільярд євро в рамках інструменту ERA за рахунок заморожених російських активів.

Extraordinary Revenue Acceleration – ініціатива G7, яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.