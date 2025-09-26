«Небезпечні своїми наслідками» – Кремль відреагував на погрози країн НАТО збивати російські літаки

Погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це схоже на механізм, що самозбуджується, – зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше безрозсудні і безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками», – сказав Пєсков в інтерв’ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія-1» Павлу Зарубіну.

Пєсков знову заявив про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Як написало 25 вересня з посиланням на свої джерела агентство Bloomberg, дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини приватно попередили Москву, що сили ППО НАТО готові збивати російські бойові літаки, які порушили повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу.

20 вересня президент Чехії Петр Павел заявив, що порушення Росією повітряного простору НАТО значно посилює напруженість у Європі. За його словами, країни-члени військового союзу зобов’язані «адекватно реагувати» на дії Москви, «зокрема у військовий спосіб».

Аналогічні заяви робили також лідери інших країн НАТО.