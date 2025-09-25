Словаччина все ж приєднається до наради щодо «стіни дронів» – речник Єврокомісії

Словаччина приєднається до першого обговорення щодо «стіни дронів», яке відбудеться за головування єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса 26 вересня. Про це на брифінгу в Єврокомісії повідомив речник ЄК Тома Реньє, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Раніше, 22 вересня, Реньє подавав перелік учасників з прифронтових країн, серед яких не було лише Угорщини і Словаччини.

Окрім названих раніше країн, а це Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія, в обговоренні також візьмуть Україна, Словаччина і Данія.

«До цього списку ми додали Словаччину, ми додали Україну, яка, звичайно, повністю залучена завдяки своєму досвіду, і, безумовно, Данія також буде повністю включена до цих обговорень. Це також буде нагода ще раз наголосити й обговорити останні події в Данії», – повідомив речник Єврокомісії.

«Перша зустріч – саме з прифронтовими державами. Подивимося, що вони вже можуть запропонувати. Якщо захочуть – викладуть на стіл. Подивимося, чим може допомогти Єврокомісія», – додав Реньє.

Чиновники ЄС, не уповноважені давати коментарі ЗМІ, заявили, що Словаччину не запрошували, але вона сама попросила взяти участь в обговоренні. Так само не запрошували Угорщину, але йде обговорення щодо їхньої участі. Це буде зустріч на рівні міністрів оборони, в засіданні також візьме участь представник НАТО. Засідання відбудеться у форматі онлайн.

В інтерв’ю EURACTIV єврокомісар Кубілюс повідомив, що для реалізації «дронової стіни» знадобиться приблизно рік.

«У нас є два напрями. Перше – виявлення дронів, що наближаються. Це – зовсім непросто. Ми ж говоримо не про великі винищувачі чи літаки, а про найновіші технології. Ці дрони треба зуміти виявити. Другий напрям – що ми робитимемо, щоб протидіяти цим дронам», – пояснив речник Єврокомісії.

Раніше у Єврокомісії запевнили, що Україна буде частиною проєкту від ЄС «стіна дронів» уздовж східного кордону Євросоюзу. Про намір створити такий захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у повітряний простір Росії.