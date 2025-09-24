Дрони й ШІ: Зеленський поклав на Росію відповідальність за нові «перегони озброєнь» 

Зброя розвивається швидше, ніж спроможність захищатися від неї, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 24 вересня.

«Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів. Зупинити їх буде набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. Ось що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли дозволити собі дрони, вони були дорогі й складні. Тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони змінюють навіть саму географію», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що нещодавно аеропорти в Європі довелося тимчасово закрити через загрозу дронів. Крім того, минулого тижня Північна Корея оголосила про випробування тактичного ударного дрона. Це означає, на його думку, що навіть держави з обмеженими ресурсами тепер можуть створювати таку зброю.

Читайте також: Командування повідомило про наслідки останніх ударів по об’єктах у Росії

«Україна і такі держави, як Саудівська Аравія, знають, що означають іранські дрони. А що станеться, якщо дрони потраплять в руки невеликих терористичних угруповань чи картелів? Не так багато часу пройде, перш ніж з’являться дрони, які будуть збивати одне одного, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини, за винятком тих людей, які будуть контролювати системи штучного інтелекту», – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що наразі тривають «найбільш руйнівні перегони зброї в людській історії», оскільки зараз зброя має складову ШІ. Він закликав до розробки глобальних правил щодо застосування ШІ в системах озброєнь:

«Кілька років мине й буде вже пізно. Десять років тому ніхто не міг уявити, що з’являться дрони, які дозволять створювати мертві зони десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається. Прості дрони, що продукуються в масовому порядку й поки що не озброєні ШІ».

Президент згадав про роль України в розвитку дронів для відбиття російської агресії – за його словами, в Києва «немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах», натомість є дрони, як можуть долати 2-3 тисячі кілометрів – «у нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя».





Він навів як приклад атаки на російський флот, внаслідок якого Росія мала перевести судна у віддалені бухти, а також операцію «Павутина», яка «стала прикладом того, що нові види озброєння можуть зробити зі старими».

«Нічого б цього не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення. Кожен рік, що ця війна триває, зброя стає смертельнішою, і лише Росію можна звинуватити в цьому», – сказав голова держави.

Він розповів учасникам засідання, що Україна змушена будувати підземні школи й шпиталі та захищати від ударів безпілотників критичну інфраструктуру. Для українських фермерів захист від російських FPV-дронів став «набагато більшим викликом, ніж зміни клімату».

«Зупинити цю війну тепер простіше, зупинити перегони озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Зупинити Путіна тепер дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо діяти разом, щоб зупинити агресора, тоді буде шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи», – заявив він.

Сили оборони України активно застосовують безпілотники на полі бою, для ударів по російських військових та енергетичних об’єктах.

Водночас українська влада регулярно фіксує застосування російськими військами FPV-дронів для ударів по цивільних у прифронтових регіонах, а БПЛА типу Shahed – для масованих повітряних атак. Москва продовжує заперечувати удари по цивільних.