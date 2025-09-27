Лавров твердить, що РФ «ніколи не спрямовувала безпілотники і ракети» по країнах ЄС і НАТО

Росія не атакує дронами чи ракетами держави Євросоюзу чи НАТО, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 27 вересня за підсумками своєї участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Нам немає чого приховувати. Ми ніколи не атакуємо цивільні об’єкти, інциденти стаються, але ми ніколи не ведемо прицільний вогонь по небу і ми ніколи не спрямовуємо наші безпілотники та ракети по державах, які розташовані в Європі, та країнах Північноатлантичного альянсу», – твердить очільник дипломатичного відомства РФ.

Лавров також повторив тезу російського військового відомства, що дрони з Росії нібито не могли долетіти до території Польщі, пролетівши через Білорусь чи Україну.

«Ті безпілотники, які нібито були виявлені на польській території, якщо це ті, про які ми думаємо, то дальність польоту у них менша, ніж від кордону Російської Федерації до кордону з Польщею», – розповів Сергій Лавров.

Реально російські дрони мають дальність, яка дозволяє долітати до Львівської області, яка межує з Польщею, також надходили повідомлення про виявлення додаткових баків із пальним у дронів, виявлених на польській території. Безпосередньо з Польщею межує російський ексклав, Калінінградська область, також російські військові неодноразово використовували для своїх операцій територію Білорусі.

Упродовж вересня одразу кілька європейських країн, які є членами НАТО, заявили про виявлення безпілотників у своєму повітряному просторі.

20 вересня, у Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція також знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.