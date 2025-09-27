У Естонії виявили уламок дрона на території природоохоронної зони

У суботу вранці, 27 вересня, місцевий житель знайшов уламок безпілотника на території природоохоронної зони Луйтемаа в Пярнуському повіті, пишуть місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, це частина великого дрона, яку могло винести на берег із моря.

На місці працюють співробітники Поліції безпеки (КаПо), Департаменту поліції та прикордонної охорони, а також Рятувального департаменту. Вони з’ясовують, як деталь безпілотника іноземного походження опинилася біля естонського узбережжя.

Наразі немає підтверджень, що дрон перебував у повітряному просторі Естонії або зазнав аварії на її території. Також відсутні дані про наявність вибухівки.

«Поки що немає підстав вважати, що цей дрон залетів до Естонії чи створював загрозу безпеці польотів. За нашими даними, він не містив вибухових речовин. Однак КаПо перевіряє обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого у 2022 році, з метою зібрати докази агресії Росії проти України. За потреби ми поділимося інформацією також із партнерами з інших країн», – заявив провідний державний прокурор Тааві Перн.

Раніше, 20 вересня, у Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція також знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.



