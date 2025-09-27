Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Одещині через удар дронами пошкоджена залізнична інфраструктура, затримуються потяги – «Укрзалізниця»

Наслідки атаки РФ по Одещині, 23 червня 2025 року
Наслідки атаки РФ по Одещині, 23 червня 2025 року

Унаслідок атаки російських дронів по Одещині зафіксоване пошкодження залізничної інфраструктури, затримується низка поїздів, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Сьогодні (27 вересня – ред.) під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів – завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що рух потягів вже був відновлений. В «Укрзалізниці» запевнили, що докладають максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка.

У ніч проти 27 вересня сили РФ атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ. За даними військових, Росія атакувала Україну з таких напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG