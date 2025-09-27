На Одещині через удар дронами пошкоджена залізнична інфраструктура, затримуються потяги – «Укрзалізниця»

Унаслідок атаки російських дронів по Одещині зафіксоване пошкодження залізничної інфраструктури, затримується низка поїздів, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Сьогодні (27 вересня – ред.) під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів – завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що рух потягів вже був відновлений. В «Укрзалізниці» запевнили, що докладають максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка.

У ніч проти 27 вересня сили РФ атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ. За даними військових, Росія атакувала Україну з таких напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.