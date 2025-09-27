Повітряні сили: Росія запустила по Україні 115 дронів, із них збито 97

У ніч проти 27 вересня сили РФ атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, Росія атакувала Україну з таких напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 російських БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.

«Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – підсумували військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.